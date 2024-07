Kogo jeszcze odwoła prezydent Zwolak? Prezes ZUK wybrany, wkrótce zmiana

Przypomnijmy, że wymiany kadr zarządzającej w spółkach podległych miastu prezydent Rafał Zwolak zapowiedział już dzień po tym, jak w drugiej turze wyborów pokonał Andrzeja Wnuka.

Szybko przeszedł od słów do czynów. Zmieniły się składy rad nadzorczych, a w maju kolejno ze stanowiskami rozstawali się prezesi.

>>> „Czystki” prezydenta Zwolaka <<<

Małgorzatę Bzówkę w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej zastąpił Franciszek Josik, a Magdalenę Godek w Towarzystwie Budownictwa Społecznego - Andrzej Dudek. Prezesem Zamojskiego Szpitala Niepublicznego przestał być Damian Miechowicza, a placówką kieruje Mariusz Paszko. Miejsce Magdaleny Dołgan w Zakładzie Gospodarki Lokalowej zajął Artur Metody Kozłowski, a Krzysztofa Szmita w Miejskim Zakładzie Komunikacji – Sławomir Ożgo.

Najdłużej, bo do dziś na stanowisku utrzymała się Małgorzata Popławska – prezes Zakładu Usług Komunalnych, którego rozwiązanie prezydent nie wykluczał.

Na początku lipca, podczas konferencji prasowej powiedział, że jednak spółka się utrzyma, natomiast Popławska będzie musiała odejść. Padło wtedy nawet, że stanie się to „w najbliższych dniach”. Ale zmiana nie nastąpiła. Dlaczego?

Nowy prezes za dwa tygodnie

W odpowiedzi na nasze pytania prezydent zapewnił, że cały miesiąc dokładnie (chodząc pieszo i jeżdżąc rowerem po mieście) przyglądał się efektywności pracy ZUK, a także współpracy spółki z jednostkami miejskimi.

– W mojej ocenie jest dużo do poprawy. Wiem też, że mieszkańcy mają duże oczekiwania względem czystości i porządku w mieście. Mają też duże oczekiwania co do pracy ZUK – mówi Rafał Zwolak i dodaje, że przekazał te oczekiwania załodze.

>>> Spółka ZUK zostanie, ale prezes musi odejść <<<

Zdradza, że ma już wytypowanego następcę Popławskiej. W lipcu prowadzone były bowiem rozmowy z kandydatami. – Zależy mi na dobrej koncepcji i organizacji pracy, dlatego też osoba na tym stanowisku musi być odpowiedzialna, kontaktowa i mieć doświadczenie – przekonuje Rafał Zwolak.

Nazwiska nowego prezesa nie podaje, ale mówi, że zmiana nastąpi w ciągu około dwóch tygodni. Wiadomo, że odwołania nowej prezes i powołania jej następcy dokona nowa rada nadzorcza. Od 25 lipca zasiadają w niej radcy prawni Konrad Norbert Jaeschke i Paweł Buryś, a także doradca podatkowy Michał Konrad Barszczewski. Ten ostatni startował w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych do Sejmiku z list Trzeciej Drogi.

Będą też zmiany w magistracie?

Przypomnijmy, że pewne zmiany za czasu rządów Rafała Zwolaka nastąpiły też w magistracie. Jarosław Miechowiecki przestał być dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Prezydent zamienił go miejscami z dotychczasowym wicedyrektorem Marcinem Nowakiem.

Zlikwidowano stanowisko zastępcy dyrektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, więc zajmujący je wcześniej Paweł Greszta jest po prostu urzędnikiem.

>>> Roszady w Ratuszu. Prezydent łączy wydziały, zmienia dyrektorów <<<

Na czele połączonego z dwóch Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta stoi Łukasz Gajdecki. Poprzednia dyrektor wydziału promocji Barbara Godziszewska złożyła wypowiedzenie jeszcze przed zaprzysiężeniem Rafała Zwolaka.

Prezydent nie ukrywa, że być może ze stanowiskiem rozstanie się niebawem Agnieszka Gorajska, dyrektor Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów. – To dlatego, że nie poradziła sobie z uporządkowaniem sytuacji związanej z uruchomienie kolejkomatu (sprzęt zaczął funkcjonować w połowie maja i wprowadził ogromne zamieszanie – red.). Teraz w tym wydziale wydłużyliśmy godziny pracy przez wprowadzenie systemu zmianoegoy. Może to pomoże. Pani dyrektor dostała jeszcze jedną szansę i ma dwa tygodnie, by udowodnić, że zapanuje nad sytuacją – zapowiada prezydent Zamościa.