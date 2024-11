Ranking najlepiej zarządzanych szpitali. W czołówce placówki z naszego regionu

„Papieski” leczy już 30 lat. Jubileusz szpitala w Zamościu

Koncepcja utworzenia takiej placówki zrodziła się jeszcze w 1978 roku, na konkretną decyzję trzeba było czekać ponad dekadę. Aż do 1994 roku, by oficjalnie powstał w Zamościu szpital im. Jana Pawła II. Funkcjonuje do dziś i właśnie świętował okrągły jubileusz.