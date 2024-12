Nowy etat w ratuszu. Praca z projektami graficznymi

– To decyzja pana prezydenta, ale naszemu wydziałowi bardzo na utworzeniu takiego stanowiska zależało – mówi Łukasz Gajdecki, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta.

I wyjaśnia, że w najbliższym czasie magistrat chce w sposób konkretny podejść do kwestii stworzenia identyfikacji wizualnej. To niezbędny element do wypracowania i ugruntowania marki turystycznej miasta Zamość. Potrzebne jest więc odświeżenie i usystematyzowanie kwestii związanych z elementami wizualnymi.

– Tu nie chodzi wyłącznie o logo, ale połączenie wielu różnych aspektów w całość – dodaje dyrektor i opowiada, że dotychczas bywało z tym różnie.

Swego czasu projekty wizualne do różnych materiałów tworzył informatyk, który interesuje się grafiką komputerową. Zajmowali się tym również „z doskoku”, hobbystycznie i amatorsko pracownicy wydziału promocji. – Efekty były dobre, jednak zależy nam, by wszystko to było spójne i wykonywane przez kogoś, kto naprawdę zna się na rzeczy, ma umiejętności, wizję i szerokie spojrzenie – dopowiada Gajdecki.

Praca będzie na cały etat. Ale planowany jest trzymiesięczny okres próbny. Od kandydatów na referenta ds. projektowania graficznego wymagane jest, jak czytamy w ogłoszeniu o naborze, polskie obywatelstwo, średnie wykształcenie o kierunku plastyk lub grafik i co najmniej roczny staż pracy. Dodatkowo także znajomość ustaw o samorządzie czy prawach autorskich, no i bardzo dobra umiejętność posługiwania się różnymi programami, a także obsługi social mediów.

Termin składania dokumentów to 30 grudnia. Kiedy nowy grafik zacznie pracę? M – Zależy nam, by nastąpiło to jak najszybciej, bo już na styczeń mamy zaplanowany szereg przedsięwzięć – mówi Gajdecki.