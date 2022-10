Ruch na torach. Będą nowe perony i przystanki na Roztoczu

Rządowy Program Przystankowy został zaplanowany na lata 2021-2025. Dla województwa lubelskiego ujęto w nim 20 lokalizacji, z których część będzie zrealizowana na Zamojszczyźnie.

Zupełnie nowy peron, w nowej lokalizacji powstaje w Klemensowie (gm. Szczebrzeszyn). Ma zapewnić łatwiejszy dojazd do pracy i szkół dla mieszkańców centralnego Roztocza. – Powstanie on bliżej skrzyżowania torów z drogą powiatową 3212L – tłumaczy Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP PLK.

I wylicza, że wykonawca właśnie usuwa kolizje ziemne, kładzie światłowód, uzupełnia tłuczeń i reguluje tor. Nowy peron ma być wyższy, będzie wyposażony w pochylnie i oświetlenie, staną na nim ławki i tablice z rozkładami jazdy.

Zadanie o wartości ok. 2,5 mln realizuje firma Budimar. Wszystko ma być gotowe w połowie przyszłego roku.

Nowy przystanek, w ramach tego samego programu ma powstać także dla stacji Szczebrzeszyn Miasto. W tym przypadku inwestycję za ok. 2,5 mln zł zrealizuje firma Domost. Prace jeszcze nie ruszyły, kończy się dopiero etap projektowy. Ta sama firma przygotowuje już natomiast teren pod budowę przystanku w Długim Kącie (gm. Józefów). W tym przypadku koszt zadania to ok. 2,8 mln zł.

Lepszy dostęp do kolei zyskać mają również mieszkańcy Żurawnicy (gm. Zwierzyniec). – Na nowym przystanku zatrzymają się pociągi jadące w kierunku Zwierzyńca, Zawady i Zamościa – informuje Karol Jakubowski z PKP PLK.

Ta spółka podpisała właśnie umowę z firmą DIAG-MOST Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, która za ok. 2 mln zł ma zaprojektować i zbudować przystanek. Prace budowlane rozpoczną się i zakończą w przyszłym roku.

– Wówczas podróż koleją z Żurawnicy umożliwią m.in. cztery pary pociągów regionalnych w ciągu doby. Mieszkańcy lubelskiego Roztocza zyskają wygodny dojazd do pracy i szkół ekologicznym środkiem transportu – podkreśla Jakubowski.

W tym samym czasie modernizowany będzie przystanek Wólka Niedzieliska, 12 km od Żurawnicy między Zwierzyńcem a Zawadą. Wykonawcą zadania wartego ok. 2,8 mln zł jest Budimar.

Podobne inwestycje planowano swego czasu zrealizować również na stacjach Siedliska Tomaszowskie i Oseredek, ale ostatecznie te lokalizacje z listy podstawowej spadły na rezerwową. Dlaczego? – Przystanki te nie spełniają podstawowego założenia rządowego Programu Przystankowego, to znaczy, że organizator transportu nie zagwarantował minimum 4 par pociągów, które miałaby zatrzymywać się w tych lokalizacjach – wyjaśnia Jakubowski.

Wszystkie podane wyżej koszty inwestycji są kwotami netto.