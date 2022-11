Jaka suknia, jaki garnitur? Najnowsze trendy ślubne na targach w Zamościu

Młoda gwiazda PiS i szef biura Jarosława Kaczyńskiego zostanie lubelskim posłem?

Pochodzący z Janowa Lubelskiego Michał Moskal robi coraz większą karierę w Prawie i Sprawiedliwości. Według nieoficjalnych informacji szykuje się do startu w wyborach do Sejmu z okręgu lubelskiego. – Jego ostatnia aktywność w naszym regionie ewidentnie na to wskazuje – słyszymy w partii.