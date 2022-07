Tour de Pologne w Zamościu. Będą duże utrudnienia

W zeszłym roku jeden z etapów Tour de Pologne w Zamościu startował, w tym będzie się tutaj kończyć. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to kolarze przekroczą granice miasta tuż po godz. 16. Blisko 9-kilometrową pętlę przejadą dwukrotnie ulicami Lipską, Orląt Lwowskich, Odrodzenia, Wyszyńskiego, Prostą, 11 Listopada, Namysłowskiego, Powiatową, Sikorskiego, Lubelską, Piłsudskiego, Łukasińskiego, Okopową i Żdanowską. Metę wyznaczono na ul. Piłsudskiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Okrzei (ok. 16.39), a kilka minut później na placu przed Klubem Batalionowym planowana jest dekoracja zwycięzców.

W związku z wyścigiem, ulice, którymi przejedzie peleton, będą zamknięte w godz. 15.20-17. Ale to nie koniec utrudnień.

Fragment ul. Lubelska-Piłsudskiego (od ronda z ulicą Sikorskiego) ma być nieprzejezdny od godz. 6 do 21. Identycznie sytuacja wyglądać ma z ul. Wojska Polskiego (od skrzyżowania z Lubelską do Sowińskiego), Koszary (od Lubelskiej do WCR) oraz Okrzei (od Lubelskiej do Zakładau Karnego), bo na nich znajdować się będą prakingi dla autokarów i wozów transmisyjnych.

Poza tym, z użytkowania mają być wyłączone parkingi: na Piłsudskiego przy sklepie Żabka, wzdłuż bloków 31-35 oraz obok poczty, na Łukasińskiego między ZSP nr 1 a Nadszańcem i na Namysłowskiego przy Zamojskich Zakładach Zbożowych.