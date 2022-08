Turecka firma zbuduje drogę ekspresową S17 między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim

W sumie na trzy ogłoszone postępowania wpłynęło 26 ofert.

Dla odcinków Zamość Wschód - Zamość Południe (ok. 12,5 km) oraz Tomaszów Lubelski - Hrebenne (17,5 km) wybrane zostały oferty firmy Budimex, których wartość wynosi odpowiednio ok. 440,6 mln zł i ok. 598,2 mln zł.

W przypadku odcinka Zamość Południe - Tomaszów Lubelski (ok. 18,5 km) najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na ok. 822,4 mln zł, złożyła turecka firma Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret.

– Wybrane oferty mieszczą się w naszych szacunkach kosztorysowych. Budżet na realizację trzech odcinków S17 wynosił ok. 1,95 mld zł, a suma z wybranych ofert to ok. 1,86 mld zł – informuje Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA.

Na ocenę ofert wpływ miała cena (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe (40 proc.), czyli przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30 proc.) oraz termin realizacji kontraktu (10 proc.).

Pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie odwołań. Potem dokumentacja przetargowa trafi do kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Podpisanie umowy z wykonawcami jest planowane na IV kwartał tego roku.

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego.

Zamość Wschód - Zamość Południe

Odcinek rozpocznie się węzłem Zamość Wschód, który będzie wybudowany na przecięciu z drogą krajową nr 74, w okolicach miejscowości Jarosławiec. Trasa przebiegać będzie na wschód od obecnej drogi krajowej nr 17, ominie Barchaczów oraz Łabunie i zakończy się węzłem Zamość Południe w okolicach Wólki Łabuńskiej, na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku miejscowości Tyszowce. W ramach inwestycji rozbudowany będzie także fragment DK74 od Zamościa do Miączyna o długości ok. 4 km.

Zamość Południe - Tomaszów Lubelski

Przebiegać będzie wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17 po jej wschodniej stronie. Za węzłem Zamość Południe nowa trasa ominie las w Księżostanach, a następnie zbliży się do DK17. W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczowa, a także para Miejsc Obsługi Podróżnych Krynice. Za Tarnawatką trasa przebiegać będzie w korytarzu obecnej DK17 i zakończy się w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej, gdzie połączy się z obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego, która jest w eksploatacji (udostępniona została pierwsza nitka, trwa budowa drugiej).

Tomaszów Lubelski - Hrebenne

Rozpoczyna się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przecina obecną drogę krajową i przebiega po jej zachodniej stronie. Omija Lubyczę Królewską i dalej przebiega w korytarzu obecnej DK17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego.

S17. Pozostałe odcinki pomiędzy Piaskami i Zamościem

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski - Hrebenne jest elementem ciągu drogowego S17 Warszawa - Lublin - Zamość - Tomaszów Lubelski - Hrebenne (granica państwa). Trasa liczyć będzie ok. 124 km i powstanie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

– W tym roku planujemy ogłoszenie przetargów na wyłonienie wykonawców trzech kolejnych jej odcinków: Piaski - Łopiennik (ok. 16,5 km), Krasnystaw - Izbica (ok. 19 km), Izbica - Zamość Sitaniec (ok. 10 km) – wylicza Łukasz Minkiewicz.

Dla odcinków Łopiennik - Krasnystaw (ok. 9,5 km) i Zamość Sitaniec - Zamość Wschód (ok. 12 km) na początku tego roku GDDKiA złożyła wnioski o wydanie decyzji środowiskowej. Zaplanowane są konsultacje społeczne.