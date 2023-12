Wpadł do sklepu po alkohol, rzucił się na ochroniarza

Chodzi o zdarzenie z czwartkowego wieczoru. Młody mężczyzna wszedł do jednego ze sklepów w Zamościu. Z półki z alkoholem wziął butelkę mocnego i drogiego trudnku wartości ponad 100 zł. Chciał wyjść z tym bez płacenia.

– Ominął linię kas, a następnie szedł w stronę wyjścia. Fakt kradzieży został jednak zauważony przez pracownika ochrony, który chciał odzyskać skradziony towar i ująć złodzieja. Gdy próbował zatrzymać mężczyznę, ten zaczął go atakować i uderzać pięściami po głowie – relacjonuje asp. sztab. Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji.

Wezwano policję, 22-latek z Zamościa został zatrzymany. Był nietrzeźwy. Trafił do aresztu. Gdy doszedł do siebie, usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Niebawem stanie przed sądem, a do tego czasu ma w ramach dozoru regularnie meldować się w komendzie.