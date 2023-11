Zamojska biblioteka nagrodzona za kreatywność

Konkurs skierowany był do instytucji, które biorą udział w programie Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”.

Zamojska biblioteka była jedną z 249 instytucji, które zgłosiły się do konkursu i jedną z 10, które zwyciężyły.

– Zaangażowanie uczestników przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Wybór zaledwie dziesięciu prac okazał się niezwykle trudny, ale po długich dyskusjach jury postanowiło przyznać nagrody bibliotekom, które wykazały się szczególną pomysłowością i zaangażowaniem w tworzenie strefy promującej kampanię „Mała książka – wielki człowiek” oraz Wyprawki Czytelnicze dla dzieci – informują organizatorzy konkursu.

Zwycięzcy otrzymają bony w wysokości 1800 zł na zakup materiałów, które wzbogacą Kąciki Małych Czytelników.

Na czym w ogóle polega akcja „Mała książka – wielki człowiek”?

Inicjatywa ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy przedszkolak, który pojawi się w bibliotece biorącej udział w programie otrzyma wyprawkę czytelniczą, która w prosty sposób wprowadzi go w czytelniczy świat. W wyprawce znajduje się książka dostosowana do wieku przedszkolaka i karta Małego Czytelnika. Za każdym razem gdy przedszkolak pojawi się w bibliotece i wypożyczy książkę z pozycji dla najmłodszych, otrzyma naklejkę. Po zebraniu 10, zostanie uhonorowany dyplomem potwierdzającym czytelnicze zainteresowania.

W wyprawce znajdzie się także coś dla rodziców – broszura z informacjami jak ważne jest czytanie od najmłodszych lat i opowiadająca o korzyściach z przychodzenia do biblioteki.