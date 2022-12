Zamość kulturalny. Nagrody dla ambasadorów

Gala odbyła się w Zamojskim Domu Kultury. Jak zawsze przy okazji podsumowania wręczone zostały nagrody dla Ambasadorów i Animatorów Kultury miasta, również nagrody prezydenta, ale też inne wyróżnienia.

Alicja Saturska-Yates, założycielka Chóru Rezonans otrzymała przyznany przez ministra kultury na wniosek Stowarzyszenia Art Avanti srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. – To dla mnie szczególny wieczór i szczególne wyróżnienie. Dziękuję wszystkim za wszystko – mówiła wyraźnie wzruszona.

Artysta malarz, wieloletni dyrektor Biura Wystaw Artystycznych – Galerii Zamojskiej Jerzy Tyburski uhonorowany został (na wniosek lubelskiego oddziałi Związku Polskich Artystów Plastyków) Nagrodą Kulturalną Województwa Lubelskiego. Dziękował swoim współpracownikom z BWA, również żonie i córkom, również zmarłej niedawno Aleksandrze i jej nagrodę dedykował. – Ola uczyła mnie pokory i cierpliwości. Czuję, że cały czas jest ze mną – wyznał ze sceny Tyburski.

Tytyły Ambasadowa Kultury Zamościa trafiły w tym roku do Wojciecha Górskiego, ilustratora książek dla dzieci, Elizy Leszczyńskiej- Pieniak, polonistki i teatrologa.

Wyróżnieni Animatorzy Kultury Zamościa to Marta Kułaj-Wyszyńska, założycielka Szkoły Muzycznej Yamaha, Bartłomiej Miernik, reżyser teatralny i Krzysztof Wojciechowski, organizator Zamojskich Dni Kresowych. Tytuł honorowy Sponsora Kultury przypadł Telewizji Polskiej. Wyróżnienie specjalne Prezydenta Miasta Zamość trafiło do Polskiego Komitetu do spraw UNESCO z okazji 30-lecia wpisania zamojskiego Starego Miasta na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Swoje nagrody prezydent Andrzej Wnuk przyznał również Zygmuntowi Chomie, Dariuszowi Łukasikowi i Andrzejowi Pogudzowi.

Wieczór uświetniłą Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego, z którą na scenie ZDK wystąpił zespół Tre Voci.