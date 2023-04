Zamość. Nauka się opłaca. Prymuski ze stypendiami przewodniczącego

O inicjatywie Macieja Spozowskiego pisaliśmy niedawno. Przypomnijmy, że zaraz po tym, jak przewodniczącym osiedla został wybrany na kolejną kadencję, postanowił ze swojej miesięcznej diety (to 600 zł) co nieco przeznaczyć na wsparcie młodzieży. – Żeby młodzi po prostu skupili się na tym, co wartościowe, co ważne w życiu, a nie tracili czasu i myśleli o głupotach – mówił nam wówczas.

Ufundował więc stypendia i ogłosił konkurs pod hasłem „Nauka się opłaca”. Właśnie go rozstrzygnął, a po wypłatę pierwszej raty dwie swoje stypendystki zaprasza zaraz po świętach.

Od tego momentu aż do końca wakacji Anna Oberda, prymuska z technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 będzie otrzymywać od Spozowskiego 75 zł, zaś Hanna Szymańska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 7 – 50 zł.

A już w sierpniu przewodniczący ogłosi następny konkurs. Na cały kolejny rok szkolny. Warunkiem uzyskania wsparcia jest posiadanie świadectwa z czerwonym paskiem i zameldowanie w obrębie Starego Miasta w Zamościu.