Studenci Akademii Zamojskiej chwycą za broń

Na pierwszy ogień w szeregi strzelców AZ wstąpiło 20 osób – kobiet i mężczyzn, ale grono to może się rozrastać, bo prawo przystąpienia do organizacji ma każdy, bez względu na to, co studiuje. Nikt nie powie „nie” również pracownikom naukowym.

– Towarzystwo stawia sobie za cel szerzenie wiedzy proobronnej z ukierunkowaniem na naukę strzelania. Pierwsze przedsięwzięcia będą dotyczyły teorii i podstaw obsługi broni oraz strzelania. W miarę poznawania i doskonalenia zagadnień, gdy osiągnięty zostanie założony poziom wiedzy i umiejętności, udamy się na strzelnicę – informuje ppłk rez. mgr inż. Andrzej Podhorodecki z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego AZ, koordynator przedsięwzięcia.

A z biegiem czasu ma być jeszcze ciekawiej. Towarzysto będzie organizować surwiwalowe wypady i zajęcia związane z terenoznawstem. Na pewno nie obędzie się bez strzeleckich zawodów. Wyzwanie na najbliższe zebranie to wybór zarządu.