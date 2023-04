Zamość zaprasza na wielkanocny spacer z przewodnikiem. Termin, cena, zapisy

Zwiedzanie miasta z przewodnikiem oferuje Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej. Zainteresowani mają stawić się w poniedziałek (10 kwietnia) w samo południe przed wejściem do punktu informacji w Ratuszu. Ważne, żeby wcześniej zadeklarować chęć udziału.

Zapisy są prowadzone do godz. 12 w sobotę pod nr tel.: 84 639 22 92.

Ta wycieczka będzie płatna, dla dorosłych – 30 zł, a dla dzieci i młodzieży (od 7 do 18 roku życia) – 20 zł. Co ważne, należy to uiścić gotówką.

ZCITiH informuje również, że jej punkt na Starym Mieście będzie zamknięty w niedzielę i poniedziałek, podobnie jak inne atrakcje turystyczne.

Ale w sobotę ma być otwarty w godz. 9-15. Tego dnia do godz. 14 można jeszcze zwiedzać trasę turystyczną w podziemiach oficyny Ratusza, a do 12 tę w Bastionie VII. Od godz. 10 do 14 będą też otwarte muzea, a go 15 synagoga.

Przez cały okres świąteczny można natomiast odwiedzać Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera. Będzie czynny w godz. 9-18.