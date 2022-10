Kiedy należy przyjąć jodek potasu? Czy pomoże sól kuchenna? Ekspert wyjaśnia

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało komunikat na temat dystrybucji jodku potasu, który powinien być podawany kilka lub kilkanaście godzin przed dotarciem skażonego powietrza. Zaznaczono w nim, że w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przekazano tabletki zawierające jodek potasu.

Prof. Krzysztof Pyrć ostrzega na Twitterze, że „podawanie jodu ma sens tylko, jeżeli w otoczeniu znajduje się radioaktywny izotop tego pierwiastka”. Dodaje, że nie wolno go stosować prewencyjnie, a tylko wtedy, gdy jest to zalecone. Nie należy też przekraczać odpowiedniej dawki jodku potasu.

„Jod nie chroni nas przed promieniowaniem, zmniejsza akumulację radioaktywnego izotopu I i ryzyko nowotworów tarczycy w przyszłości” – wyjaśnia specjalista, który pracuje w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nadmienia, że korzyść z przyjmowania jodu odnoszą przede wszystkim osoby poniżej 40. roku życia, kobiety w ciąży i karmiące piersią.

„Jod może być niebezpieczny i powodować objawy uboczne” – zaznacza. Skutkiem może być zapalenie tarczycy i jej nadczynność, co z kolei może doprowadzić do zaburzeń kardiologicznych, takich jak migotanie przedsionków.

Amerykańskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie ostrzega na swej stronie internetowej, że nie należy używać soli kuchennej, nawet tej jodowanej, jako substytutu jodku potasu. Nie nadają się do tego także suplementy żywności, nawet te zawierające duże ilości jodu. W obu produktach nie ma go tak dużo, by mógł zablokować wchłanianie jodu radioaktywnego. Poza tym nadmierna ilość soli w diecie jest szkodliwa, powoduje na przykład nadciśnienie tętnicze.

CDC zwraca też uwagę, że preparat z jodkiem potasu (w tabletkach lub postaci płynnej) nie chroni tarczycy, gdy dojdzie do jej uszkodzenia na skutek działaniu jodku radioaktywnego lub gdy gruczoł ten był uszkodzony już wcześniej.