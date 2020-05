W Lublinie będzie produkowany z osocza lek na Covid-19. "Mamy szansę być pierwsi na świecie"

Osocze ma zostać pobrane od ok. 230 osób (od każdego do 650 ml). Z ok. 150 litrów osocza będzie mogło powstać ok. 3 tys. dawek leku – pierwsza partia do badań klinicznych. – Teoretycznie w ciągu 2-3 tygodni jesteśmy w stanie przygotować osocze. Proces wyizolowania immunoglobulin to ok. 6 tygodni – mówi Czelej.

Kiedy zaczną się badania kliniczne? – Natychmiast po tym jak produkt będzie gotowy, będziemy się starali zrobić to jak najszybciej, kwestie technologiczne i badania wymagają jednak czasu – mówi Tomasiewicz. – W badaniach klinicznych weźmie udział kilkuset pacjentów. Chcemy potwierdzić skuteczność i bezpieczeństwo tej terapii. Chcemy doprowadzić do rejestracji leku, żeby mógł być stosowany na szeroką skalę.

Potencjał leku jest bardzo duży. Może być on podawany nie tylko chorym na Covid-19, ale też stosowany w profilaktyce, m.in. u osób, które nie będą mogły być zaszczepione. – Mamy setki tysięcy osób, które nie mogą być zaszczepione. Immunoglobulina jest w tym przypadku jedynym rozwiązaniem – tłumaczy Czelej. – Chcemy się zabezpieczyć przed kolejną falą zachorowań, która nadejdzie być może na jesieni albo wiosną. Chodzi o to, żeby immunoglobuliny podawać na wczesnych etapach choroby, zanim dojdzie do nieodwracalnych zmian.