Nowoczesny sprzęt stoi bezużyteczny. A pacjenci z Zamościa muszą jeździć aż do Lublina

– To absurd, żeby najnowocześniejszy sprzęt do diagnostyki onkologicznej był wykorzystywany zaledwie w kilku procentach, a pacjenci z powiatu zamojskiego i powiatów ościennych musieli jechać aż do Lublina, bo tam jedyny ośrodek na całe województwo ma kontrakt – oburza się Jolanta Sprawka, przewodnicząca zamojskich „Amazonek”. – Dla pacjenta onkologicznego to dodatkowy wysiłek, a także koszty dojazdu i czas, bo na badanie trzeba czekać ok. miesiąca do dwóch. Gdzie tu logika chociażby w kontekście ogłoszonej ostatnio Narodowej Strategii Onkologicznej, która zakłada jak najlepszy dostęp do kompleksowej opieki – pyta przewodnicząca.

Chodzi o badanie PET-CT. O kontrakt na to świadczenie od czterech lat stara się Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Nu-Med w Zamościu. Zamojskie „Amazonki” zebrały ok. 5 tys. podpisów mieszkańców z powiatów zamojskiego i hrubieszowskiego pod petycją w sprawie kontraktu. Pisma trafiły do wojewody i NFZ.

– Badanie PET-CT jest znacznie dokładniejsze niż tomografia. Wykorzystuje się je m.in. w diagnostyce chłoniaków, nowotworów płuc, głowy i szyi, gruczołu krokowego, a także w trakcie leczenia onkologicznego, np. żeby ocenić, czy prowadzona radioterapia lub chemioterapia jest skuteczna – tłumaczy dr n.med. Krzysztof Patyra, dyrektor ds. medycznych Nu-Med. – Możemy szacować, że w powiatach zamojskim, hrubieszowskim i chełmskim jest kilka tysięcy pacjentów, którzy czekają na takie badanie. A muszą jechać aż do Lublina, bo w Zamościu nie mogą go wykonać na NFZ.