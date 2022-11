Najnowsze badania: Sport pomaga leczyć choroby serca u dzieci

– Wysiłek jest zalecany ze wszech miar – podkreśliła konsultant krajowa w dziedzinie kardiologii dziecięcej i dodała, że sport pomaga leczyć choroby i zapobiegać powikłaniom. – Trzeba to tylko robić rozsądnie, z uwzględnieniem indywidualnego charakteru zmian patologicznych u danej osoby.

Dr Miszczak-Knecht wyjaśniła, że rodzaje aktywności fizycznej są dobierane w zależności od patologii, którą pacjent posiada. Wyniki badań i zalecenia pozwalają na doprecyzowanie zakresu wysiłku oraz jego typu.

– Wspólnie z pacjentem jesteśmy w stanie wybrać ten rodzaj aktywności, który będzie pacjentowi odpowiadał. Będzie go lubił. Jeden woli pływać, drugi jeździć na rowerze. Przede wszystkim szukamy takiego rodzaju wysiłku fizycznego, który w konkretnej patologii układu krążenia nie będzie szkodliwy – dodaje konsultant krajowa w dziedzinie kardiologii dziecięcej. Ekspertka zwróciła również uwagę, że szczególnie ważna jest grupa dzieci z wadami wrodzonymi serca – „dzieci, które powinny być aktywne fizycznie, a nie zawsze ich choroba na to pozwala”.

W Polsce jest coraz więcej dzieci i młodzieży z otyłością

Dr Miszczak-Knecht dodała także, że w Polsce mamy rosnącą krzywą dzieci z otyłością. – To jest ogromny problem. Sport jest szczególnie ważny dla tej grupy pacjentów. Ponieważ organizmy dzieci ciągle się rozwijają, poprzez określony wysiłek fizyczny wspierane są naturalne procesy rozwojowe. W ten sposób buduje się magazyn na całe życie. Nie chodzi tutaj tylko o ogólną sprawność fizyczną, lecz także m.in. o rozwój zdrowych stawów i kości, zdrowy kręgosłup lub zdrowe naczynia wieńcowe – wyjaśniła ekspertka. – W okresie dorastania rozwijają się przy okazji naturalne nawyki do wysiłku fizycznego, które potem zostają na całe lata. Dlatego jest to ogromnie ważne, żeby je wszczepiać jak najwcześniej i nie ograniczać dzieci w aktywności sportowej. Zmieniamy sposób myślenia i musimy zmienić sposób myślenia społeczeństwa – podsumowała.