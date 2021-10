Czy dziczyzna to zawsze najlepszy wybór? Jak dopasować rodzaj mięsa w karmie do potrzeb psa?

Powszechnie wiadomo, że odżywianie jest jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na zdrowie każdego czworonożnego przyjaciela. Bardzo często właściciele psów zadają wiele pytań o rodzaj mięsa, które pies może lub nie może jeść. Wśród tych produktów znajduje się również dziczyzna. Czy rzeczywiście jest to zawsze najlepszy wybór? Jaki rodzaj mięsa powinien jeść pies? Dowiedz się więcej.

Białko – podstawa diety psa

Podstawą diety psa są białka obecne w mięsie. Dostarczają większość energii, która pozwala organizmowi prawidłowo funkcjonować. Białka składają się z aminokwasów, pierwiastków niezbędnych do przyswajania i magazynowania składników odżywczych (wody, węglowodanów, tłuszczów, witamin i minerałów), które znajdują się głównie w tkankach mięśniowych i trzewiach. Uczestniczą w znacznym stopniu w tworzeniu mięśni, ścięgien i chrząstek. Są niezbędne do przekazywania impulsów elektrycznych układu nerwowego.

Czy dziczyzna dla psa to dobry wybór?

Czworonożni przyjaciele często jedzą kurczaka i wołowinę, ale czy można dodać do ich diety również dziczyznę? Oczywiście! I chociaż jest to rodzaj mięsa rzadko spożywany przez ludzi, pies może czerpać z niego wiele korzyści. Należy jednak zauważyć, że dziczyzna zawiera mniej białka niż kurczak czy wołowina. Dlatego nie jest zalecana psom, które muszą spożywać dietę bogatą w białko. Jest za to bogata w witaminy B12 i B6, niacynę, ryboflawinę, selen, cynk, fosfor i miedź.

Dziczyzna zawiera również 75% mniej tłuszczów nasyconych w porównaniu z innymi rodzajami mięsa, nie zawiera cholesterolu i zawiera wyższy poziom kwasów tłuszczowych omega-3 niż wołowina. Można ją włączyć nie tylko do diety psów, które mają problemy z sercem, ale także przy alergiach pokarmowych, zwłaszcza jeśli pupil nie toleruje kurczaka. Świetnie sprawdza się też w diecie dorosłego lub starszego psa, który prowadzi umiarkowany tryb życia.

W przypadku dziczyzny najlepiej postawić na suchą karmę, która ją zawiera lub smaczne przekąski. Jeśli chcesz podać psu świeże mięso, musisz mieć pewność, że pochodzi ze sprawdzonego źródła. Dlatego w takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest zakup gotowej karmy np. mięsnych kawałków Nuggets Wild od Fitmin, czyli specjalnego przysmaku ze świeżej dziczyzny.

Drób dla psa, czyli kurczak czy indyk?

Mięso drobiowe jest bardzo popularnym składnikiem karm dla psów. Najczęściej używany jest kurczak lub indyk. Która opcja jest lepsza?

Mięso z kurczaka jest lekkostrawne dla układu pokarmowego psów i łatwe do spożycia. Dlatego podawane jest najczęściej szczeniętom. Jest bogate w białko, ale ma niską zawartości tłuszczu. Jest źródłem minerałów takich jak fosfor, który przyczynia się do utrzymania zdrowych kości i zębów. Zawiera także kompleks witamin z grupy B. Warto jednak mieć na uwadze, że kurczak powoduje najwięcej nietolerancji pokarmowych, dlatego w przypadku alergii należy go od razu wykluczyć z diety.

Natomiast indyk to rodzaj mięsa o niskiej zawartości tłuszczów nasyconych, ale o wysokiej zawartości białka i niezbędnych kwasów tłuszczowych. Ponadto obfituje w witaminy B6 i B12, minerały (selen, fosfor, cynk i potas), a także zawiera mniejsze ilości żelaza niż inne mięsa. Mięso z indyka zaleca się uwzględniać w dietach kontrolujących wagę czworonoga oraz w żywieniu psów seniorów.

Wołowina i jagnięcina a psie potrzeby

Wołowina to dobry rodzaj mięsa dla dorosłych psów o normalnej lub umiarkowanej aktywności. Jest bogate w potas, cynk, selen i mangan, witaminy z grupy B oraz nie zawiera cukru ani węglowodanów. Natomiast jagnięcina jest bardzo pożywnym mięsem, zawiera cynk i miedź oraz dużo niacyny, witaminy B6 i B12. Wysoka zawartość tłuszczu sprawia, że jest to doskonała propozycja dla psów w wieku dorosłym i o dużej aktywności na co dzień, ponieważ zapewnia im większą ilość tłuszczu i energii. Jest również dobrą opcją dla szczeniąt, ponieważ one także potrzebują dużej ilości energii i białka, aby rozwijać się zdrowo i silnie.

Spożywanie mięsnych karm jest czymś normalnym i niezbędnym dla psów, ale zawsze przy ich doborze trzeba zwracać uwagę na indywidualne potrzeby czworonoga.

