Czym jest i jak działa klimakonwektor?

Klimakonwektor – co to jest?

Klimakonwektor, nazywany również fan-coil, ma na celu utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu. Urządzenie wykorzystuje się zarówno do ogrzewania, jak i do chłodzenia wnętrz budynków – działa ono na podobnej zasadzie, co klasyczny grzejnik lub klimatyzacja. Dzięki wyposażeniu w czujnik temperatury powietrza jest ono odpowiedzialne za stałe kontrolowanie poziomu ciepła.

W przypadku zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury klimakonwektor uruchamia się w sposób automatyczny i schładza lub ogrzewa wnętrze do temperatury określonej przez użytkownika. W momencie, w którym w pomieszczeniu zostanie osiągnięta zamierzona temperatura, urządzenie kończy pracę lub zmniejsza jej intensywność – monitorowanie poziomu ciepła odbywa się jednak bez przerwy. W porównaniu z innymi tego typu urządzeniami klimakonwektory gwarantują najbardziej dopasowane warunki chłodzenia i grzania pompą ciepła.

Co więcej, zapewniają one skuteczne i całkowicie bezpieczne odprowadzanie wilgoci – to zasługa specjalnego systemu odprowadzania skroplin. Klimakonwektory stosowane są od dawna w budynkach użyteczności publicznej – m.in. sklepach czy biurach – jednak coraz częściej można spotkać je także w prywatnych domach, których właściciele postawili na pompy ciepła.

Jak działa klimakonwektor?

Na działanie klimakonwektora wpływa sama jego budowa. W przypadku klimakonwektorów wentylatorowych obieg powietrza zapewnia właśnie wentylator. Czynnik grzewczy lub chłodniczy ogrzewa/schładza powietrze, które przepływa przez urządzenie. Następnie powietrze wypełnia całe pomieszczenie.

Jeżeli klimakonwektor jest używany do obniżania temperatury we wnętrzu, wykorzystuje dodatkowo proces osuszania powietrza. W przypadku klimakonwektorów indukcyjnych, urządzenie miesza powietrze zassane z wnętrza z tym, które pochodzi z centrali wentylacyjnej. Następnie zostaje ono skierowane na wymiennik ciepła, a po schłodzeniu lub ogrzaniu – prosto do pomieszczenia. Natomiast w przypadku klimakonwektorów wodnych czynnik chłodniczy schładza/ogrzewa wodę, która przepływa przez urządzenie. Na kolejnym etapie, w wyniku kontaktu powietrza z zimnym/ciepłym wymiennikiem wewnątrz urządzenia powietrze ogrzewa się lub ochładza.

Rodzaje klimakonwektorów

Klimakonwektor do pompy ciepła występuje w kilku różnych wersjach:

ściennej;

podłogowej;

kasetonowej;



Klimakonwektor ścienny – zgodnie ze swoją nazwą – jest instalowany na ścianie, a jego montaż jest prosty i nie wymaga żadnego przygotowania. Klimakonwektor podłogowy montuje się z kolei w obudowie w podłodze – jest ukryty pod kratką nawiewną. Klimakonwektory podsufitowe instalowane są pod samym sufitem w poziomie lub w pionie, a małe klimakonwektory kasetonowe – w podwieszanym suficie.

Poszukiwania odpowiedniego klimakonwektora do domu mogą się wydawać nie lada wyzwaniem. Warto więc wiedzieć, gdzie szukać, aby znaleźć solidne urządzenie, które będzie pracować bez uszczerbku przez lata. Producentem godnym uwagi jest Immergas, którego oferta obejmuje klimakonwektory w różnych wariantach. Co ważne, przy zakupie urządzeń marki można cieszyć się dodatkową oszczędnością dzięki dofinansowaniom z rządowych programów, np. Moje Ciepło czy Czyste Powietrze.