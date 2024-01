Jak filmowo wkroczyć w Nowy Rok? Poznaj najlepsze noworoczne filmy w CANAL+ online

2023 rok zaowocował w wiele świetnych filmowych produkcji, które warto sobie odświeżyć i poczuć związane z nimi emocje raz jeszcze. Z tego powodu CANAL+ online przygotowało zestawienie topowych filmów noworocznych, które z pewnością umilą nam wejście w nowy, 2024 rok oraz naładują świeżą energią na najbliższe miesiące. Każdy, nawet najbardziej wymagający widz na pewno znajdzie perfekcyjną pozycję dla siebie. Oto nasza propozycja na filmy na Nowy Rok: https://pl.canalplus.com/blog/artykuly/rankingi/top/top-10-dobrych-filmow-na-sylwestra-dla-dzieci-i-doroslych-sprawdz-nasz-ranking

O PSIE, KTÓRY JEŹDZIŁ KOLEJĄ, film dostępny w CANAL+ online

Grudniowa premiera CANAL+ online to idealna pozycja dla miłośników czworonogów spędzających pierwszy dzień stycznia wraz z rodziną. Familijny film O PSIE, KTÓRY JEŹDZIŁ KOLEJĄ to najnowsza ekranizacja znanego opowiadania dla dzieci, którego autorem jest Roman Pisarski.

W produkcji przedstawiono historię dziewczynki Zuzi, która zmaga się z chorobą serca. Życie córki pracującego na kolei Piotra zmienia się, kiedy do rodziny dołącza futrzasty przyjaciel, owczarek o imieniu Lampo. Pies szybko zdobywa sławę w Internecie dzięki swoim samodzielnym podróżom pociągami, co nie podoba się dyrektorowi stacji kolejowej, który doprowadza do usunięcia czworonoga ze swojego miejsca pracy. Niestety, oznacza to również rozłąkę Lampo i Zuzi, co negatywnie wpływa na dziewczynkę i pogarsza jej stan zdrowia. Pomimo chęci pomocy, szybko staje się jasne, że zdrowie bohaterki zależne jest od tęsknoty za najlepszym czworonożnym przyjacielem: https://www.canalplus.com/pl/film/o-psie-ktory-jezdzil-koleja/h/14518387_70026

MASZ CI LOS!, film dostępny w CANAL+ online

Polska komedia w reżyserii Mateusza Głowackiego („Kiedy ranne wstają zorze", „Zabicie ciotki", „Sonda o kobietach") to idealna pozycja dla chcących rozpocząć nowy rok śmiejąc się do łez.

Rodzina pojawia się na uroczystości pogrzebowej ukochanego dziadka. Zebrani krewni w trakcie stypy zauważają, że wylosowane zostały dokładnie te same numery, które przez całe życie dziadek obstawiał w loterii. Nie ma czasu na wyrażanie żalu i płaczu, gdyż zwycięski kupon spoczywa w jego marynarce… trzy metry pod ziemią. Niespodziewanie rodzinie nasuwa się pragnienie jeszcze raz zobaczenia dziadka. Sytuacji krewnych nie polepsza również fakt, że do wyścigu wkracza także ksiądz z miejscowej parafii, doskonale zorientowany w intencjach rodziny, gotów również skorzystać z ewentualnej wygranej sumy pieniędzy. Rozpoczyna się wybuchowa mieszanka odważnych pomysłów, intryg i podstępów, dążąc do podzielenia się fortuną z jak najbardziej ograniczoną liczbą osób.

ZOŁZA, film dostępny w CANAL+ online

Głośna produkcja oparta na ironicznej autobiografii polskiej scenarzystki i producentki, nazywanej również „królową seriali”, Ilony Łepkowskiej. Kolejna propozycja dla lubiących wkraczać w nowy rok z uśmiechem na ustach. Reżyserem komedii jest Tomasz Konecki, twórca hitów „Lejdis”, „Testosteron” i „Listy do M. 3”, a za scenariusz odpowiedzialna była sama Łepkowska.

Kiedy kariera scenarzystki i kreatorki karier kwitnie, a ona spokojnie może siebie samą nazywać „kobietą sukcesu”, jej życie prywatne rozsypuje się na kawałki. Mąż i dzieci Anny oddalają się od niej, a współpracownicy nie darzą jej wielką sympatią. Czy postrzegająca się za silną osobowość karierowiczka odnajdzie szczęście w samotnym życiu skupionym w pełni na pracy? Czy ZOŁZA poradzi sobie z trudnościami w życiu osobistym?

W filmie nie zabrakło największych polskich nazwisk, tytułową ZOŁZĘ zagrała Małgorzata Kożuchowska, a obok niej na ekranie znalazła się cała plejada gwiazd: Artur Żmijewski, Anna Dymna, Rafał Zawierucha, Zofia Domalik, Bronisław Wrocławski, Jacek Borusiński, Philippe Tłokiński, Marcin Perchuć, Leon Charewicz i Katarzyna Ankudowicz.

WYRWA, film dostępny w CANAL+ online

Idealny film noworoczny dla fanów thrillerów, czyli produkcja CANAL+ ORIGINAL oparta na powieści Wojciecha Chmielarza w reżyserii nominowanego do Oscara® Bartosza Konopki („Krew Boga”, „Droga do mistrzostwa”, seriale „W głębi lasu”, „Skazana”).

Główny bohater, Maciek prowadzi spokojne ustatkowane życie, jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch córek. Niespodziewanie mężczyzna zostaje wystawiony na największą tragedię życiową – w wyniku wypadku samochodowego traci żonę, a wszystko wskazuje na to, że kobieta popełniła samobójstwo. Sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana, kiedy okazuje się, że tragedia miała miejsce pod Mrągowem, podczas gdy Janina miała udać się w delegację służbową do Krakowa. W celu rozwikłania zagadki śmierci żony, Maciek postanawia udać się na miejsce wypadku, gdzie rozpoczyna prywatne śledztwo. To prowadzi go do Kamila Wojnara, którego podejrzewa o romans ze zmarłą ukochaną.

W rolach głównych występują Tomasz Kot, Karolina Gruszka i Grzegorz Damięcki.

WIELORYB, film dostępny w CANAL+ online

Jedna z najgłośniejszych produkcji 2023 roku może okazać się świetną propozycją filmu na Nowy Rok dla miłośników mocnych dramatów. WIELORYB w reżyserii Darrena Aronofsky’ego zachwycił widzów przede wszystkim spektakularną kreacją Brendana Frasera, za którą aktor został uhonorowany Oscarem®.

Głównym bohaterem jest cierpiący na poważną otyłość profesor angielskiego o imieniu Charlie. Mężczyzna popadł w chorobę po śmierci swojego partnera, a w efekcie odizolował się od świata, ograniczając całe swoje życie do małego mieszkania. Pomimo wielu trudności, postanawia wyrwać się z matni i odbudować relacje ze swoją nastoletnią córką Ellie. Przeciwna temu jest jego ex żona, którą przed laty porzucił dla ukochanego.

Poza grającym głównego bohatera Brendanem Fraserem, w WIELORYBIE wystąpili również: dwukrotnie nominowana do Oscara®, laureatka Złotego Globu Samantha Morton, gwiazda „Stranger Things” Sadie Sink i nominowana za tę rolę do Oscara Hong Chau.

INNI LUDZIE, film dostępny w CANAL+ online

Kolejna propozycja dla widzów, którzy chętnie jako film noworoczny wybraliby właśnie dramat. Szczególnie doceniona na Festiwalu w Gdyni produkcja powstała na podstawie książki Doroty Masłowskiej, a w roli reżyserki stanęła Aleksandra Terpińska.

INNI LUDZIE to rap-musical i opowieść o aktualnych problemach, życiu na kredyt i poszukiwaniu prawdziwego szczęścia pomiędzy fałszywymi relacjami. W filmie przedstawione są przeplatające się ze sobą losy czworga bohaterów: Kamila, Anety, Iwony oraz Maćka. Różni ich od siebie status społeczny i ekonomiczny. Każde z nich przedstawia inne oblicze stereotypowej Polski. Kamil to mieszkaniec widzimy typowego blokowiska, którego krewni zmagają się z alkoholizmem, a on sam musi zmierzyć się ze stale rosnącymi rachunkami za gaz czy wodę. Inna bohaterka, Aneta pochodzi z małego miasteczka, do którego wraca jedynie na święta. W domu rodzinnym Dziewczyna musi stale mierzyć się z pytaniami o związek, pracę, plany na przyszłość i powrót w rodzinne strony. Iwona i Maciek to zamożne małżeństwo, któremu za pozór nic nie brakuje, a w rzeczywistości jedyne co ich łączy to wspólne dziecko, kredyt we frankach i jedno mieszkanie.

W rolach głównych występują Jacek Beler, Sonia Bohosiewicz, Magdalena Koleśnik, Marek Kalita i Sebastian Fabijański.