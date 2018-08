Dla osób ze zdolnością kredytową

Zaciągnięcie kilku chwilówek w zbliżonym czasie nie oznacza, że bank nie udzieli Ci kredytu. Co prawda na gotówkowy nie masz co liczyć, ale co innego kredyt konsolidacyjny. Jest to produkt dedykowany osobom, które mają kilka pożyczek, kredytów czy właśnie chwilówek i nie są w stanie regulować zobowiązań na czas. Za to mają stałe, dobre dochody i nie spóźniały się do tej pory z płatnością rat. A więc o kredyt konsolidacyjny trzeba postarać się stosunkowo wcześnie, nim firma pozabankowa przekaże do BIK informację o niespłaconej chwilówce. Jeśli nie wiesz jak to zrobić możesz skorzystać z pomocy pośredników, przykładem Habza Finanse czy Fidem Biuro Kredytowe. W każdej z tych firm znajdziesz ofertę konsolidacji chwilówek. Dowiesz się jak spłacić kilka chwilówek i czy masz szansę na kredyt w banku.

Ratalna pożyczka pozabankowa

Rozwiązaniem jest również ratalna pożyczka pozabankowa. Jeśli masz kilka chwilówek, a ich łączna kwota nie przekracza 10-15 tys zł, to możesz wziąć pożyczkę pozabankową na raty, jeśli bank odmówił kredytu. Na dowód można pożyczyć kwoty do 15-20 tys zł. Problem będzie, gdy firma pozabankowa umieściła Cię w bazie dłużników, wówczas pozostają już tylko pożyczki dla zadłużonych.

Jak spłacić kilka chwilówek- pozabankowe pożyczki konsolidacyjne

Na rynku pożyczek pozabankowych są również pożyczki konsolidacyjne, skierowane do osób, które mają kilka zaciągniętych chwilówek i problem ze spłatą. Dlatego, jeśli nie wiesz jak spłacić kilka chwilówek, wystarczy zapoznać się z ich ofertą. Wiele ofert znaleźć możemy w porównywarce chwilówek ERPPolska.pl. Często jest tak, że nawet, gdy chwilówki są przeterminowane masz szansę otrzymać pożyczkę ratalną. Skonsolidujesz nie tylko chwilówki online, ale również inne pożyczki ratalne. Przykładowo Kredyt123 oferuje wysoką kwotę na spłatę chwilówek i okres kredytowania do 120 miesięcy. Dzięki temu można uzyskać niską ratę i to również dobra wiadomość dla osób o niskich dochodach, które nie mogą sobie pozwolić na płacenie wysokich miesięcznych rat. W przypadku przedsiębiorców Kredyt123 nie wymaga zaświadczeń z US i ZUS. Od osób prywatnych nie wymaga zaświadczenia o dochodach. Pożyczka udzielana jest na oświadczenie.

Rozłożenie chwilówek na raty

Inną opcją, jeśli nie chcesz brać kolejnej pożyczki bądź bank odmawia i firma pozabankowa również odrzuciła wniosek, jest próba porozumienia się z firmami, w których masz chwilówki. Niektóre firmy nie robią żadnego problemu i rozkładają zadłużenie na raty. Pytanie nic nie kosztuje, a jeśli uda się choć w jednej czy dwóch, to już nie będą naliczane od nich odsetki karne.

Rolowanie pożyczek

Najgorszą i najdroższą opcją jest przedłużanie terminu spłaty pożyczek oraz ciągłe refinansowanie. Każda z tych opcji rodzi kolejne koszty, które ponosisz każdego miesiąca, a jak je przeliczysz to pojedyncza chwilówka zostałaby spłacona. Zamiast refinansować pożyczki czy zmieniać termin spłaty, pomyśl o pożyczce konsolidacyjnej, to znacznie lepsze rozwiązanie niż przedłużanie w nieskończoność chwilówek. W ostatnim czasie większość firm odeszła od przedłużania terminu spłaty, ale za to oferują refinansowanie, także nadal klient zamiast spłacać dług, powiększa go.

Zaciąganie kolejnych pożyczek

Mając na koncie kilka chwilówek do spłaty, zaciąganie kolejnej pożyczki, ciągnie coraz bardziej na dno. Oczywiście, jeśli ma być to pożyczka konsolidacyjna czy gotówkowa, ale wyłącznie na spłatę chwilówek, to takie rozwiązanie ma sens. Jednak jeśli zamierzasz wziąć kolejną chwilówkę i pozostałe przedłużać czy refinansować za tą kwotę bądź spłacić jedną z nich, to nie ma to sensu. A może być przysłowiowym gwoździem do trumny. Spróbuj poszukać innych rozwiązań, być może nadgodziny w pracy, dodatkowe zlecenia i w ciągu kilku tygodni uwolnisz się od chwilówek.

Jest kilka rozwiązań, gdy poszukujesz odpowiedzi na pytanie, jak spłacić kilak chwilówek. Na pewno musisz też mocno zastanowić się nad tym, jak doszło do tego i jak uchronić się w przyszłości przed taką sytuacją. Uzależnienie o pożyczek i kredytów dotyka coraz więcej osób i stanowi coraz większy problem społeczny.