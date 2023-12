Poręczenie kredytu a zdolność kredytowa. Jak można zabezpieczyć kredyt?

Na czym polega poręczenie kredytu i kiedy się je stosuje?

Poręczenie kredytu to umowa cywilnoprawna, która jest zabezpieczeniem dla kredytodawcy na wypadek, gdyby kredytobiorca miał problem ze spłatą zobowiązania. W takiej sytuacji bank lub firma pożyczkowa ma prawo domagać się, by dług zwrócił poręczyciel, nazywany też żyrantem. Poręczyciel ryzykuje więc, że będzie musiał spłacać kredyt, jeśli osoba, która go zaciągnęła, nie będzie tego robić.

Poręczenie kredytu jest stosowane w sytuacji, gdy potencjalny kredytobiorca ma zbyt niską zdolność kredytową, żeby otrzymać finansowanie bez dodatkowej gwarancji. Zwiększa więc szansę na uzyskanie kredytu, a czasem nawet pozwala wynegocjować korzystniejsze warunki, jednak tylko w niektórych okolicznościach.

Więcej o zdolności kredytowej przeczytasz tutaj: https://www.smartney.pl/blog/finanse/zdolnosc-kredytowa-czym-jest-i-jak-ja-obliczyc-lub-sprawdzic/1010

Obecnie banki lub firmy pożyczkowez reguły oferują taką możliwość przy zobowiązaniach na wyższe kwoty i o dłuższym czasie spłaty. Najczęściej poręczenie dotyczy zatem kredytu hipotecznego lub kredytu studenckiego, lecz niekiedy też kredytów gotówkowych i pożyczek pozabankowych. Na poręczenie kredytu zwykle decyduje się bliska rodzina kredytobiorcy, ale żyrantem może być również osoba niespokrewniona.

Poręczenie kredytu a zdolność kredytowa poręczyciela

Kredytodawca ocenia nie tylko zdolność kredytową osoby, która ubiega się o finansowanie, lecz także potencjalnego żyranta. Bank może więc nie zgodzić się, by kredyt poręczył ktoś o niskich dochodach lub bardzo wysokich wydatkach.

Co więcej, zobowiązanie staje się częścią historii kredytowejporęczyciela i wyraźnie obniża jego zdolność kredytową. Jaki duży jest ten wpływ? Poręczenie nie ma takiego znaczenia, jak samodzielny kredyt. Kredytodawcy często traktują jednak żyranta praktycznie tak, jak gdyby był już współkredytobiorcą. Poręcznie kredytu powinny więc dobrze przemyśleć zwłaszcza osoby, które same nie wykluczają ubiegania się o kredyt w przyszłości.

Jak poręczyciel może ograniczyć ryzyko związane z zabezpieczeniem kredytu innej osoby?

Poręczenie kredytu wymaga ogromnego zaufania do osoby, która zaciąga zobowiązanie. Co więcej, nawet jeśli jest to ktoś bliski, komu całkowicie ufamy, zawsze istnieje ryzyko, że w przyszłości osoba ta może mieć problem ze spłatą kredytu z przyczyn losowych (np. utraty pracy czy choroby). Dla żyranta będzie więc bezpieczniej, jeśli umowa poręczenia:

Przewiduje dwóch lub więcej poręczycieli, na których rozłoży się ewentualna spłata zobowiązania;

Ogranicza poręczenie kwotowo lub czasowo, czyli do określonej wysokości oraz terminu: na przykład spłaty ostatniej raty;

Precyzuje zasady odpowiedzialności poręczyciela (przykładowo zobowiązuje go do spłaty tylko w przypadku nieskutecznej egzekucji komorniczej z majątku kredytobiorcy).

Wyłącza odpowiedzialność żyranta za dodatkowe koszty (np. karne odsetki za opóźnienia).

Poręczenie kredytu zawsze warto dobrze przemyśleć. Można je bowiem wycofać tylko za zgodą kredytodawcy, który zwykle wymaga zastąpienia jednego żyranta innym.

Co dzieje się z poręczeniem kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy lub poręczyciela?

Warto mieć świadomość, że poręczenie kredytu zasadniczo obowiązuje również po śmierci osób, które są stronami umowy. Dotyczy to zarówno kredytobiorcy, jak i poręczyciela. Co to oznacza w praktyce? W sytuacji śmieci żyranta, poręczenie przechodzi na jego spadkobierców, o ile nie odrzucą oni spadku w całości.

Natomiast w przypadku śmierci kredytobiorcy, jego spadkobiercy dziedziczą dług, a rola poręczyciela nie zmienia się. Jeśli więc spadkobiercy kredytobiorcy będą mieli problem ze spłatą kredytu lub odrzucą spadek, to poręczyciel ma obowiązek uregulować zobowiązanie z takim zakresie, w jakim przewiduje to umowa poręczenia.

Jakie są inne rodzaje zabezpieczenia kredytu?

Z racji na duże ryzyko dla żyranta, poręczenie kredytu jest obecnie stosowane rzadziej niż kilka, a zwłaszcza kilkanaście i więcej lat temu. Osobiste i rzeczowe zabezpieczenie kredytu może też jednak przyjmować inne formy.Do najpopularniejszych rozwiązań należą: