Sansewieria - 3 powody, dla których warto ją mieć

Korzyści zdrowotne Sansewierii

Wężownica słynie przede wszystkim z wielu potwierdzonych przez naukowców korzyści zdrowotnych. Badacze z instytutu NASA wpisali tą roślinę do grupy osiemnastu innych, które najlepiej oczyszczają powietrze z toksycznych związków chemicznych. Szczególnie szkodliwy jest pod tym względem formaldehyd, a także benzen. Sansewieria usuwa skutecznie te i inne toksyny poprzez ich rozkład. Niewątpliwą zaletą jest także to, że w nocy pochłania dwutlenek węgla, zamiast go produkować. Wszystko to dzięki fotosyntezie typu CAM. Z tego względu idealnie więc nadaje się do sypialni.

Sansewieria to roślina bardzo odporna

Warto zauważyć, że sansewieria to roślina, która odporna jest na krótkotrwałe, niekorzystne warunki w mieszkaniu. Oczywiście optymalnie jeśli temperatura znajduje się w przedziale między 20, a 24 stopnie Celsjusza, ale jeśli temperatura nieco spada w ciągu dnia to nic strasznego się nie dzieje. Jest to roślina, która po pewnym czasie potrafi się szybko zregenerować i nawet w sytuacji w której zapomnimy o jej regularnym podlewaniu to nie doprowadzi to do sytuacji w której całkiem obumrze.

Jej naturalnym biomem są tereny południowej i równikowej Afryki oraz Azji, gdzie oprócz

wysokich temperatur nie zawsze można liczyć na właściwe nawodnienie. Z tego też powodu nie można przesadzać z podlewaniem i jeśli zostawimy ją bez podlewania na około 3 do 4 tygodni to roślina nieco zmieni kolor liści, ale po ponownym jej podlaniu będzie w stanie odzyskać dawny blask. Mimo swojej dużej odporności na warunki panujące w mieszkaniu warto pamiętać, że nie przepada za przesadzaniem.

Tania i łatwa w uprawie

Na koniec warto wspomnieć o tym, że sansewieria to względnie tania roślina, którą łatwo kupić. Występuje w różnych odmianach, dzięki czemu można wybrać taką, która wpasuje się wielkością czy wyglądem liści do otoczenia w domu lub mieszkaniu. Do tego nie wymaga nawożenia i jedyne o czym należy pamiętać to jej niezbyt częste podlewanie.