Strona firmowa na WordPressie - czy to ma sens?

Najpopularniejszym rozwiązaniem w sieci jest obecnie CMS WordPress. Stworzenie strony na tym oprogramowaniu to strzał w dziesiątkę.

Strona firmowa na WordPressie - plusy oraz minusy

Strona firmowa na WordPressie to szereg korzyści. Chodzi m.in. o bezproblemową rozszerzalność, a więc witryna może korzystać z wielu nowych funkcji, w tym np. z:

- innowacyjnych wtyczek, szablonów i motywów,

- map dojazdu,

- formularzy kontaktowych.

System jest rozwijany przez doświadczonych specjalistów. Dzięki temu eliminuje się ryzyko występowania poważnych błędów i ograniczeń. Z czasem pojawiają się kolejne funkcjonalności i możliwości, które można wdrożyć na firmowej stronie. Wpłynie to oczywiście na wzrost rozpoznawalności marki, zwiększenie sprzedaży i pozyskanie nowych klientów.

Oprogramowanie zadziwia swoją prostotą użytkowania. Zainteresowani często obawiają się o to, że nie poradzą sobie z jego obsługą, ale nie ma to żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. WordPress to intuicyjny system, który nikomu nie sprawi trudności. Wszystkie najważniejsze funkcje i konfiguracje są czytelne oraz łatwe do znalezienia.

Jedną z największych wad tego CMS-a są częste aktualizacje. Może to być utrudnienie zwłaszcza dla osób zapracowanych i nie mających dużej ilości wolnego czasu. Dodatkowo pojawia się sporo nowych wtyczek, a instalowanie zbyt wielu dodatków może obniżyć wydajność prowadzonej witryny.

Ile zapłaci się za zbudowanie strony firmowej na WordPressie?

Zastanawianie się nad tym, czy stronę firmową na WordPressie stworzyć samodzielnie nie ma większego sensu. Niektórzy posiadają w tym zakresie rozbudowane umiejętności, a inni po prostu się na tym nie znają. W drugim przypadku zdecydowanie lepszym wyborem będzie profesjonalna agencja marketingowa (interaktywna). Na finalny koszt stworzenia firmowej strony na WordPressie składa się m.in.:

- wykup domeny,

- wykup hostingu.

Jeśli ma to być podstawowa wersja witryny zapłaci się za nią kilka tysięcy złotych. Strony z wieloma modułami, które wzbogaca się o najpopularniejsze usługi z zakresu SEO mogą kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Wszelkie szczegóły finansowe zostaną uzgodnione z wybranymi agencjami oraz ich pracownikami, tak aby na tym tle nie dochodziło do żadnych nieporozumień. Cennik budowy strony firmowej na wskazanym wyżej CMS-ie jest również uzależniony m.in. od ilości instalowanych wtyczek i motywów (płatnych). Warto pamiętać o tym, że taka strona ma niebagatelny wpływ na prowadzenie skutecznego marketingu internetowego, więc nigdy nie powinno się na niej oszczędzać.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby niektóre działania wykonać w pojedynkę, lecz trzeba mieć pewność, że umiejętności użytkowników stoją na odpowiednio wysokim poziomie. Czasami samodzielne działania mogą wyrządzić więcej szkód, niż pożytku.

