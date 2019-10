Szybki sposób by mieć więcej instagram likes

Poświęciłeś kilka godzin na wymyślenie ciekawej nazwy swojego konta na Instagramie, a żaden z użytkowników serwisu tego nie docenił? A może regularnie wrzucasz zdjęcia, których przygotowanie zabiera ci wiele czasu i energii, a jednocześnie otrzymujesz zaledwie po dwa - trzy polubienia? Jeżeli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, ten poradnik jest dla ciebie!

Dowiesz się z niego między innymi jak budować własną markę, dlaczego prowadzenie konta na Instagramie jest w dzisiejszych czasach konieczne oraz poznasz sekret zdobywania instagram likes, z którego regularnie korzystają popularne firmy.

Dlaczego warto założyć konto na Instagramie?

Do samego założenia kolejnego konta - szczególnie jeżeli dotychczas korzystałeś z innych serwisów społecznościowych - możesz początkowo podchodzić sceptycznie, co jest w pełni zrozumiałe. W końcu osiągnięcie sukcesu i zdobycie dużej popularności wiąże się z ciężką pracą. Jednocześnie kilka argumentów przemawia za tym, aby to właśnie profil na Instagramie stał się tym, który będziesz regularnie prowadził. Pierwszym z nich jest to, że w przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych serwisów (między innymi popularnego Facebooka), Instagram pozwala uzyskać nawet do 100% ruchu organicznego. Tym samym posiadając odpowiednio rozwinięte konto możesz każdego dnia docierać do użytkowników bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Drugim argumentem, który warto wziąć pod uwagę jest ogromna i stale rosnąca popularność Instagrama. Aktualnie jest on chętniej odwiedzany niż Twitter. Warto również wspomnieć, że ze względu na wyjątkową - przynajmniej na tle pozostałych stron - formę komunikacji z innymi użytkownikami (a więc potencjalnymi klientami) jaką są zdjęcia, treści z Instagrama są dużo lepiej postrzegane przez odbiorców.

Podstawy budowania marki

Chociaż pierwszą rzeczą, jaką wiele osób chce zrobić od razu po założeniu własnego konta jest wrzucenie jakiegoś zdjęcia, lepiej się z tym wstrzymaj. Poświęć najpierw trochę wolnego czasu na cztery najważniejszych rzeczy związane z budowaniem marki. Pierwsza z nich to sprawdzenie konkurencyjnych profili i prześledzenie stosowanych na nich hasztagów. Druga to przygotowanie treści, które stopniowo będziesz publikował na swoim profilu. Nie rób jednak tego od razu, tylko najpierw zaplanuj z kilkanaście postów, a dopiero później zacznij je wrzucać. Nie ma nic gorszego niż konta z pojedynczymi postami, gdzie nowe treści pojawiają się rzadko. Trzecią rzeczą, o której musisz pamiętać to stworzenie harmonogramu, zgodnie z którym będziesz publikował wszystkie przygotowane zdjęcia. Czwartą natomiast aktywne odpowiadanie na komentarze i nawiązywanie interakcji z odbiorcami.

Czy można kupić realne like na Instagramie?

Pewnie zauważyłeś, że na Instagramie przybywa coraz więcej popularnych osób. Dowiadujesz się o nich w momencie gdy mają tysiące like pod zdjęciami ponieważ są dodatkowo promowane przez aplikacje. Ten fakt wykorzystuje coraz więcej Polaków by osiągnąć sukces i popularność na IG. Sprawdziliśmy czy są szybsze sposoby zdobywania lajków i trzeba przyznać, że różnorodność technik przerosła nasze oczekiwania. Prosty sposób by ułatwić sobie zadanie to między innymi kupno lajków. Przetestowaliśmy jeden z większych serwisów tego typu w Polsce czyli Polskielajki.pl i jesteśmy pozytywnie zaskoczeni.

Usługi są realizowane przez zespół z dużym doświadczeniem, dzięki czemu możesz na przykład skorzystać ze świetnej opcji, aby wszystkie lajki dodawane były z kont, które należą do prawdziwych osób. W ten sposób twoje konto w krótkim czasie będzie postrzegane jako popularne, a co za tym idzie - jako warte obserwowania. Tym samym instagram likes to skuteczny sposób na to, aby twój profil stał się bardzo popularny. Na co dzień korzystają z tego rozwiązania firmy oraz użytkownicy indywidualni i większość z nich jest bardzo zadowolona z efektów.