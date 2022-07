Urologia - specjalność chirurgiczna zajmująca się schorzeniami układu moczowo-płciowego

Urolog jak już wiadomo zajmuje się leczeniem kobiet jak i mężczyzn, jednak w przypadku Panów wizyta u urologa powinna stać się jedną z ważniejszych wizyt w kontekście badań profilaktycznych. Panie jak i Panowie ndo urologa zgłaszają się w momencie wystąpienia niepokojących objawów np. problemy z oddawaniem moczu, ból podczas oddawania moczu lub przy wystąpieniu jakichkolwiek niepokojących objawów ze strony układu moczowego.

Konsultacje u urologa są wskazane przede wszystkim gdy zaobserwujemy takie objawy jak:

problemy z oddawaniem moczu,

bardzo częste oddawanie moczu,

krwiomocz,

bolesny ucisk na pęcherz,

występowanie ropy w moczu,

obrzęk kończyn dolnych,

brak moczu,

ból w trakcie oddawania moczu,

ból w okolicy cewki moczowej,

zmiany w wyglądzie prącia (zmiany w wyglądzie narządów płciowych),

zaburzenia erekcji,

ból w podbrzuszu oraz dolnej części pleców.

Wymienione objawy mogą powodować wiele chorób układu moczowo płciowego, a poprzez wczesną diagnostykę lekarz może z powodzeniem wyleczyć czy zmniejszyć problemy urologiczne.

Urolog dziecięcy

Urolog dziecięcy zajmuje się takimi samymi schorzeniami jak w przypadku dorosłych tylko, że odnosi się to do małych pacjentów. Specyfika pracy i samo badanie przebiega w analogiczny sposób jak u starszych. Wiadomo, do poradni urologicznej dzieci trafiają z innymi problemami chorobowymi np. stulejka czy zapalenie (podrażnienie) pieluszkowe, problemy z oddawaniem moczu lub schorzenia wynikające z braku higieny. Warto każdą nieprawidłowość u dzieci zgłaszać lekarzowi.

Podsumowanie

Niestety wizyty u urologa nie cieszą się zbytnim zainteresowaniem, poprzez intymny charakter badania. Jednak mimo wstydu warto zadbać o profilaktykę badań zwłaszcza wśród mężczyzn. Każdy Pan po 40 roku życia powinien obligatoryjnie umówić się na konsultację do urologa w celu kontroli swojego stanu zdrowia. Dotyczy to przede wszystkim mężczyzn, u których w rodzinie występowały przypadki chorób układu moczowo płciowego np. rak prostaty (dużo chorób urologicznych może występować na podłożu genetycznym).

Wczesne rozpoznanie choroby urologicznej w większości przydatków daje bardzo zadowalające efekty leczenia.