Brexit, Polacy w UK i przyszłość e-commerce po Brexicie

Brexit i jego wpływ na handel

Brexit, który stał się rzeczywistością 31 stycznia 2020 roku, przyniósł wiele zmian zarówno dla mieszkańców Wielkiej Brytanii, jak i przedsiębiorstw prowadzących handel międzynarodowy. Po zakończeniu okresu przejściowego 31 grudnia 2020 roku, nowe regulacje celne i handlowe zaczęły obowiązywać, co wpłynęło na sposób prowadzenia biznesu, zwłaszcza w sektorze e-commerce.

Jednym z głównych wyzwań po Brexicie stały się nowe przepisy celne oraz VAT, które sprawiły, że koszty importu i eksportu wzrosły. Dla firm e-commerce oznaczało to konieczność dostosowania się do nowej rzeczywistości i uwzględnienia dodatkowych opłat oraz formalności związanych z handlem z krajami Unii Europejskiej. Według raportu Confederation of British Industry (CBI), przedsiębiorstwa musiały przeznaczyć średnio 20% więcej na opłaty celne i administracyjne, co znacznie wpłynęło na ich marże.

Polacy w UK po Brexicie

Brexit zmienił także życie wielu Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Polonia była jedną z najliczniejszych grup imigrantów w UK. Przed Brexitem szacowano, że w Wielkiej Brytanii mieszkało około 900 tysięcy Polaków. Po referendum w sprawie Brexitu wiele osób zdecydowało się wrócić do Polski, głównie ze względu na niepewność prawną oraz obawy o przyszłość.

Jednakże, znaczna część Polaków zdecydowała się zostać, korzystając z programu „Settled Status”, który umożliwia legalne zamieszkiwanie i pracę w UK po Brexicie. Do końca 2020 roku ponad 800 tysięcy Polaków złożyło wnioski o ten status, co pokazuje, że wielu z nich wiąże swoją przyszłość z Wielką Brytanią na dłużej.

E-commerce w UK po Brexicie

Zmiany w przepisach celnych i wzrost kosztów importu nie zniechęciły przedsiębiorców e-commerce do działania w UK. Wręcz przeciwnie – pomimo wyzwań, branża e-commerce w Wielkiej Brytanii nadal dynamicznie się rozwija. W 2023 roku wartość rynku e-commerce w UK wyniosła 230 miliardów funtów, co stanowiło wzrost o 15% w porównaniu do roku poprzedniego. Wielka Brytania pozostaje jednym z największych rynków e-commerce w Europie, a konsumenci coraz chętniej robią zakupy online, co napędza rozwój tej branży.

Wyzwania celne i opodatkowanie

Nowe regulacje po Brexicie wprowadziły również wyzwania związane z cłami i VAT. Przedsiębiorcy muszą teraz dokładniej planować i przewidywać koszty importu, a także zarządzać opłatami celno-skarbowymi. W szczególności małe i średnie firmy e-commerce zmagają się z rosnącymi kosztami logistyki, co zmusza je do szukania bardziej efektywnych rozwiązań.

Niemniej jednak, zgodnie z raportem e-commerce Europe, wiele firm zdecydowało się na korzystanie z lokalnych magazynów w UE, co pozwala im na szybszą realizację zamówień i uniknięcie wysokich opłat celnych. Jest to także strategia, którą wdraża coraz więcej firm polskich, chcąc usprawnić swoje działania w Wielkiej Brytanii.

Perspektywy na przyszłość

Pomimo wyzwań, polskie firmy dobrze radzą sobie na rynku brytyjskim. Specjalizują się w dostarczaniu produktów takich jak żywność, kosmetyki, a także meble i artykuły budowlane, co świadczy o ich elastyczności i umiejętności dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych. Według danych GUS, eksport z Polski do Wielkiej Brytanii w 2022 roku wyniósł 77 miliardów złotych, co pokazuje, że polskie firmy nadal mają duże możliwości rozwoju na tym rynku.

Alfamedio LTD – wsparcie dla firm e-commerce

Dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje działania w UK, kluczowe jest skuteczne pozycjonowanie i marketing online. Alfamedio LTD od 2013 roku pomaga polskim firmom osiągać sukces na rynku brytyjskim poprzez pozycjonowanie stron w UK, Google Ads, a także projektowanie i optymalizację stron internetowych. Dzięki naszym usługom firmy mogą skutecznie dotrzeć do swoich klientów, zwiększając widoczność i zyski, co jest kluczowe w obecnej rzeczywistości po Brexicie.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą działającym w UK, skontaktuj się z nami, aby otrzymać darmowy audyt SEO i dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie prosperować w tej nowej rzeczywistości.

