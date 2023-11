Cała naprzód! Najlepsze akumulatory do sportów wodnych.

Przede wszystkim parametry: czas i moc

LiFePo4 od Green Cell ładuje się bardzo szybko, o wiele sprawniej od akumulatorów starszych typów, np. kwasowo-ołowiowych. Co jest niezwykle cenne podczas rejsów na otwartym morzu to to, że nie wymagają częstych doładowań i rozładowują się bardzo wolno - zachowują sprawność, nawet jeśli długimi miesiącami nie są podłączane do sieci. Bez cienia przesady można więc powiedzieć, że pełnią na jednostce rolę zawsze gotowego do pracy magazynu energii - tak jak każdy żeglarz ma swój power bank Green Cell, tak łódź bazuje na niezawodności LiFePo4.

Baterie litowo-żelazowo-fosforanowe są także bardzo żywotne. Dzielnie znoszą nawet do 5000 cykli oraz wyładowania do 50% mocy. Ponieważ długo zachowują poziom naładowania, zapewniają skiperowi pełen komfort pracy - ryzyko, że w ciągu krótkiego czasu systemy nawigacyjne, łączność czy oświetlenie będą musiały przejść na zasilanie awaryjne, praktycznie nie istnieje. LiFePo4 od Green Cell jest pod tym względem bardzo przewidywalnym akumulatorem, w dobrym znaczeniu tego słowa. Kontrolując co jakiś czas stopień wykorzystania baterii, można całkowicie uniknąć konieczności nieplanowanego zawijania do marin i portów w celu podładowania akumulatora. Oszczędza to sporo czasu uczestników rejsu i pozwala im w pełni cieszyć się przygodą na morzu. Tak jak każdy żeglarz, który zabiera na pokład naładowany “po brzegi” power bank Green Cell, tak jacht z akumulatorem LiFePo4 jest po prostu…dobrze przygotowany do wyprawy i zabezpieczony przed wszelkimi niedogodnościami.