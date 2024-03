Cosmetics Zone podpowiada: najgorętsze trendy 2024 w kosmetykach profesjonalnych

Profesjonalne produkty do paznokci od dawna spotykamy w gabinetach kosmetyczek i manicurzystek. Odkąd nauczyłyśmy się robić hybrydy, znajdziemy je także w naszych kosmetyczkach. Stworzenie skomplikowanych stylizacji wymaga zaawansowanych umiejętności. Jeśli jednak sytuacja finansowa, wygoda lub po prostu smykałka są motywacją do nauki trwałych metod manicure’u i zdobień, mamy dla Ciebie propozycje trendów na 2024.

Tęsknota do natury: tendencje eko i organic w manicurze

Manicure no manicure jest dyskretny i estetyczny. W 2024 otrzymał nazwę „soap nails”. Do wykonania naturalnie wyglądającej stylizacji wybieramy transparentną, lekko barwioną różem bazę i top coat. Pożądany look to nabłyszczona, zdrowo wyglądająca i perfekcyjnie spiłowana płytka oraz starannie opracowane skórki.

Kiedy kolory i wzory schodzą na dalszy plan, swoją uwagę kierujemy na pogłębioną pielęgnację. Zaprośmy do codziennej rutyny peelingowanie dłoni, aplikowanie oliwki na skórę i nawilżanie kremami.

Coraz częściej dbamy, by używane przez nas produkty miały naturalne składy. W przypadku profesjonalnych lakierów hybrydowych wybieramy wersje hipoalergiczne. Są one dostępne np. w ofercie sklepu Cosmetics Zone, pod adresem: https://lakieryhybrydowe.pl/.

Technologia na paznokciu: Augmented Reality i technologia 3D

Nowoczesne technologie w manicurze to nie tylko dopracowane składy i wielofunkcyjne produkty. Do kreowania fantazyjnych paznokci wykorzystujemy takie narzędzia jak np. Augmented Reality, czyli „rzeczywistość rozszerzoną”. Jak to możliwe? Powstają np. aplikacje, które pozwalają tworzyć podgląd kolorów lakierów, zdobień, a nawet długości i kształtów płytki na zdjęciach naszych paznokci. Dzięki nim możemy sprawdzić, czy dany styl rzeczywiście dobrze z nami koresponduje, a efekt odpowiada wyobrażeniom. Ta propozycja może przydać się w salonach manicure’u, by pomóc podejmować klientkom decyzje.