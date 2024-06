Oszustwo czy błąd w akcji promocyjnej Rossmanna? Czy tysiące ludzi biegnących po promocje zostało oszukanych?

Wyniki z oficjalnej aplikacji Rossmann Run

Niektórzy uczestnicy, jak pani Martyna, mają inne zdanie. - Biegałam wolnym tempem, po ponad godzinie na liczniku miałam już 6 km, a minutę później aplikacja pokazywała już ponad 11 km - relacjonuje pani Martyna, która anonimowo wzięła udział w biegu. Jej wynik, wynoszący kilkanaście kilometrów w czasie ponad półtorej godziny, został automatycznie skrócony do 10 km w czasie 38 minut i kilku sekund. Sugeruje to możliwość awarii systemu spowodowanej przeciążeniem aplikacji.

Wprost o Oszustwach

W mediach społecznościowych pojawiły się również wpisy uczestników, którzy jawnie przyznawali się do oszustwa. Jeden z użytkowników TikToka opublikował nagranie z podpisem w którym mówi o jawnym oszustwie i pokonaniu trasy samochodem.

Rekord świata na takim odcinku to 31 minut i został on ustanowiony przez polkę na mistrzostwach w 2013 roku i jeszcze nie został on pobity, więc jest mało prawdopodobne aby ponad 200 osób osiągnęło taki wynik na 10 km.

Odpowiedź Rossmanna

Przedstawiciele Rossmanna odpowiedzieli na zarzuty, zapewniając, że byli przygotowani na próby oszustwa. Regulamin zakazywał używania rowerów, hulajnóg, rolek czy samochodów, a także bieżni stacjonarnej podczas biegu. - Aplikacja reaguje na takie sytuacje: gdy zawodnik osiąga wynik 3 minuty na 1 kilometr, nie zalicza mu biegu - wyjaśnia Agata Nowakowska, rzeczniczka prasowa drogerii. Rossmann podkreśla, że większość uczestników brała udział w biegu dla zabawy, przygody i sportu, a nadużycia miały być marginalne.



Warto tutaj nadmienić że wyniki które zostały oficjalnie zaliczone nieznacznie wychodzą poza zakres limitu w aplikacji, ponieważ zawodnicy z topowymi rekordami osiągali czasy niewiele ponad 30 min na 10 km.



Mimo że niektóre wyniki biegu budzą wątpliwości, organizatorzy podjęli kroki mające na celu zapobieganie oszustwom. Niemniej jednak, zarówno opinie uczestników, jak i problemy techniczne wskazują na potrzebę udoskonalenia systemu monitorującego wyniki w przyszłych edycjach Rossmann Run.