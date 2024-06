Masz bilet i znasz hasło? Dostaniesz książkę

To akcja Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie i wydawnictwa Filia. - Jeśli podczas kontroli biletów pasażer okaże ważny bilet lub uprawnienie do bezpłatnych przejazdów i powie hasło akcji „Czytam na Maksa”, będzie mógł otrzymać bezpłatnie książkę Czornyja- mówi Monika Fisz z ZTM. Codziennie, do rozdania będzie kilkadziesiąt książek. - Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Dlatego, kto pierwszy ten lepszy- zachęca Fisz. Początek akcji 6 czerwca.

W ubiegłym roku ZTM przeprowadził podobną akcję. - Cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem, a pasażerowie chętnie „Zaczytali się w komunikacji miejskiej”- zaznacza przedstawicielka ZTM.

Czornyj to urodzony w Lublinie autor kryminałów, thrillerów psychologicznych, powieści obyczajowych. Pisarz debiutował powieścią „Grzech”. To pierwszy tom serii o lubelskim komisarzu Eryku Deryle. Z wykształcenia jest prawnikiem.