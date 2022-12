Żeby odnosić sukcesy w prowadzeniu biznesu opartego na sprzedaży produktów i usług w internecie, trzeba podjąć kroki w celu zapewniania ruchu na stronie. Użytkownicy sieci muszą dowiedzieć się o istnieniu witryny, a także o ofercie marki. Wykorzystując fakt, że szukają oni kontaktów do firm oraz produktów w wyszukiwarce, trzeba zadbać o to, aby być w niej widocznym. Nie da się tego zrobić, jedynie publikując witrynę i czekając, aż ktoś ją odwiedzi. Potrzebne są zdecydowane działania, które sprawią, że klienci będą do nas przyciągnięci. Pozycjonowanie to proces, który jest tutaj najbardziej wskazany.

Czym jest pozycjonowanie?

Wszelkie działania, które są wykonywane na stronie internetowej, ale także poza nią, zmierzające do poprawienia widoczności strony w sieci, to właśnie pozycjonowanie. W jego ramach przeprowadza się analizę struktury witryny, obejmującą wszelkie aspekty związane z jej dostępnością dla wyszukiwarki. Monitorowane są zatem opisy, nagłówki, grafiki, treści, ale także UX oraz UI. W ramach działań poza stroną podejmuje się m.in. link buildingu, czyli tworzenia bazy odsyłaczy zewnętrznych, kierujących na naszą witrynę. Wszystkie działania muszą być skoordynowane i podparte odpowiednio przygotowaną strategią, aby przynosić marce zamierzone efekty.

Co daje pozycjonowanie strony?

Pozycjonowanie jest niezbędnym elementem każdego biznesu prowadzonego w sieci. Dzięki niemu marki mogą święcić triumfy oraz prześcigać się z konkurencją.

Zwiększenie widoczności marki w sieci

Działania w ramach pozycjonowania pozwalają na zwiększenie widoczności marki w sieci. Dzięki zajmowaniu wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania firma staje się rozpoznawalna w internecie. Link do strony pojawia się po wpisaniu w wyszukiwarkę kilku lub kilkunastu różnych haseł, zarówno krótkich, 1-2-3 wyrazowych, ale także dłuższych. Takie wyniki prezentowane są wszystkim użytkownikom, bez względu czy już odwiedzali naszą witrynę, czy nie. Mamy zatem szansę docierać do nowych klientów, jak i powracających.

Budowanie zaufania

Wraz z zajmowaniem wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania, budowane jest zaufanie do witryny oraz marki. Użytkownicy bowiem skupiają się jedynie na pierwszej stronie, którą poda im wyszukiwarka po wpisaniu konkretnego hasła. Przeważnie nie zaglądają na kolejne. Chcą otrzymywać najbardziej precyzyjne wyniki na swoje pytania, inne ich nie interesują. Pozycjonowanie sprawia, że link do naszej witryny znajduje się na pierwszej stronie, a w najlepszej sytuacji na najwyższym miejscu. Wtedy też użytkownicy w niego klikają. Tutaj znajdują informacje oraz rady, które pomogą im rozwiązać problemy, odpowiedzieć na nurtujące pytania. Witryna staje się dla nich wartościowa, a co za tym idzie, zaczynają ufać marce, która jest za nią odpowiedzialna.

Zwiększenie ruchu na stronie

Kiedy witryna pojawia się wysoko w wynikach wyszukiwania, użytkownicy do niej przechodzą. Są przekonani, że to link do naszej strony jest najbardziej precyzyjną odpowiedzią na ich pytanie zadane w wyszukiwarce. Tak trafiają na nią kolejni odbiorcy każdego dnia. Pojawiają się także powracający użytkownicy, którzy już raz dali się przekonać o jakości dostarczanych informacji, produktów oraz usług. W ten sposób ruch na stronie się zwiększa, co przekłada się na wzrost wyników sprzedażowych.

Generowanie sprzedaży

Użytkownicy sieci odwiedzający naszą stronę są potrzebni, abyśmy w ogóle mogli myśleć o jakiejkolwiek sprzedaży produktów. Jeśli nikt nie wie o jej istnieniu, nie widzi jej w wynikach wyszukiwania, to ilość transakcji jest na zerowym poziomie. Pozycjonowanie sprawia, że potencjalni klienci dowiadują się o naszej stronie i oferowanych produktach. Trafiają na nią z wyszukiwarki, zwiększając swoje zainteresowanie marką. Dzięki wymienionym wcześniej efektom pozycjonowania oraz odpowiednim zabiegom wykonanym w obrębie witryny klienci kupują oferowane produkty. Generowana jest sprzedaż na coraz wyższym poziomie, co przekłada się na zyski firmy.

Podsumowanie

Funkcjonowanie w świecie e-commerce potrzebuje procesu, który sprawi, że witryna będzie zajmować wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania. Możliwe jest to dzięki pozycjonowaniu. To szereg działań, realizowanych w ramach odpowiednio przygotowanej strategii. Ich efektem jest zwiększenie widoczności witryny w sieci, wzrost ruchu organicznego (bezpłatnego), budowanie zaufania, a także generowanie sprzedaży. Pozycjonowanie to zatem inwestycja, której plony dla firmy są znacznie większe, niż poniesione koszty.