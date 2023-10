Dzień pracy diagnosty samochodowego. Jak wyglądają obowiązki specjalisty?

Badanie techniczne pojazdów marki BMW.

Praca diagnosty samochodowego w Autoryzowanych Serwisach BMW polega przede wszystkim na diagnozowaniu stanu technicznego pojazdów, odnajdywaniu usterek i ich naprawie. Taka osoba odpowiedzialna jest za przeprowadzanie testów z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie aparatur. Badania pozwalają stwierdzić, czy w samochodzie wykryto problemy techniczne. Ich wyeliminowanie jest niezwykle ważne, gdyż od tego może zależeć bezpieczeństwo użytkowników samochodu. Dane uzyskane podczas analizy kodów błędów sygnalizowanych przez układy elektroniczne pojazdu umożliwiają sprawniejsze wykrycie usterki i jej usunięcie.

To praca niezwykle odpowiedzialna i wymagająca uwagi. Jeśli jednak posiadasz stosowne kompetencje do wykonywania tego zawodu, możesz aplikować na wybrane stanowisko u Dealera BMW tutaj: https://www.praca-dealerbmw.pl/praca/praca-diagnosta-samochodowy/.

Warto mieć na uwadze, iż diagności zajmują się również wykonywaniem badań mechanicznych. Sprawdzają wszystkie zespoły i podzespoły pojazdów jak chociażby sprawność działania silnika, układu hamulcowego, skrzyni biegów, układów elektronicznych itd. Podejmują też decyzję o tym, czy konkretny pojazd może zostać dopuszczony do użytkowania, czy wymaga konkretnych napraw. Informują także o stanie pojazdu jego właściciela i wspólnie z nim ustalają dalsze działania naprawcze lub diagnostyczne.

Testy sprawności i wydajności pojazdów.

Prócz standardowego zadania, jakim jest przeprowadzanie badań technicznych pojazdów marki BMW, diagności mogą również znaleźć zatrudnienie w charakterze testera sprawności i wydajności samochodów. To z pewnością ciekawa alternatywa dla osób, które na co dzień pasjonują się motoryzacją i chciałyby uczestniczyć w procesie udoskonalania konkretnych modeli. Ma to zatem związek z koniecznością posiadania szerokiej wiedzy motoryzacyjnej i technologicznej. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań może bowiem stać się codziennością diagnosty, który zdecyduje się właśnie na taką ścieżkę kariery zawodowej.

Obsługa klienta i praca z zespołem.

Diagności samochodowi pracujący w Autoryzowanych Serwisach BMW to profesjonaliści. Wyróżnia ich wysoki poziom kultury osobistej i komunikatywności. Dlatego też każdego dnia prowadzą wiele rozmów z klientami na temat diagnostyki ich pojazdów.

Wspomniane wyżej cechy odnoszą się również do umiejętności rozmowy i komunikowania się ze współpracownikami. Diagnosta zajmuje się bowiem także przygotowywaniem pojazdów do odbioru przez klientów jak i monitorowaniem oraz raportowaniem efektów wykonanej pracy. Jeśli zachodzi taka potrzeba, w jego obowiązkach znajduje się też przeprowadzanie jazd próbnych oraz umawianie klientów na usługi serwisowe.

Prowadzenie dokumentacji i obsługa oprogramowania

Każdy diagnosta w Autoryzowanym Serwisie BMW codziennie ma styczność z zaawansowanym oprogramowaniem diagnostycznym, które zwiększa sprawność i efektywność prowadzonych działań. Dzięki niemu monitoruje parametry techniczne pojazdu, odczytuje kody błędów, testuje układy elektroniczne czy przeprowadza kalibrację komponentów zwiększających komfort jazdy kierowcy.

Diagnosta zajmuje się również opracowywaniem raportów ze swojej pracy, archiwizowaniem danych diagnostycznych i historii przebiegu wykonanych napraw. Dokumentacja może także dotyczyć rodzaju zamawianych lub utylizowanych części zamiennych.

Zakres pracy diagnosty w Autoryzowanych Serwisach BMW jest dosyć szeroki, jednak w dużej mierze zależy od konkretnej specjalizacji diagnostycznej oraz potrzeb, z jakimi klienci zgłaszają się do serwisu.