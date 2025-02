Elektryk Piaseczno — dlaczego warto wybrać sprawdzonego specjalistę?

Po spotkaniu w Paryżu: Pełna solidarność i jedność między sojusznikami

Po zakończeniu nieformalnego spotkania zwołanego przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona, Donald Tusk podkreślił, że wszyscy jego uczestnicy w „kluczowych sprawach” mieli podobny pogląd do Polski. Zastrzegł jednak, że to dopiero wstęp do tego, co zdarzy się w najbliższych tygodniach i miesiącach.