Opisane wyżej aspekty to kluczowe elementy, które uwzględniać powinna każda solidnie zaplanowana strategia pozycjonowania. No dobrze, a teraz czas bliżej przyjrzeć się stronie finansowej całego przedsięwzięcia. Ile kosztuje pozycjonowanie sklepu internetowego lub firmy? Od czego zależy ostateczna cena? Co zyskujesz, decydując się na skorzystanie z usług profesjonalnej agencji działającej w branży SEO? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Ile kosztuje pozycjonowanie strony internetowej?

Jak kilkakrotnie wspomnieliśmy, pozycjonowanie sklepu internetowego czy firmy usługowej wymaga wiedzy, wnikliwości, uwagi, a także cierpliwości, i to zarówno ze strony przedsiębiorcy oczekującego na wyniki, jak i specjalistów bezpośrednio zaangażowanych w działania SEO. Optymalizacja strony internetowej to bowiem proces długotrwały, naznaczony okresami przestoju i stagnacji, poprzetykanych momentami spektakularnych sukcesów.

Złożoność usługi zwykle idzie w parze ze złożonością procesu kalkulowania kosztów. Tak właśnie jest w świecie marketingu internetowego, gdy mamy do czynienia z usługą, jaką jest pozycjonowanie stron. Cennik bowiem nie jest tak jednoznaczny, jak w przypadku gabinetu kosmetycznego lub kawiarni, gdzie jeden rzut oka wystarczy, by wiedzieć, ile zapłacisz za konkretną propozycję z oferty. W kwestii pozycjonowania, dobór właściwych działań, a więc i koszt usługi, wymagają konsultacji ze specjalistami, którzy najlepiej określą, czego potrzebuje Twoja strona.

Cennik pozycjonowania stron internetowych — od czego zależą kwoty?

Koszt pozycjonowania stron internetowych zależy od wielu czynników, z których najistotniejsze to:

skala, na jaką zakrojone mają być działania optymalizacyjne — im bardziej rozbudowany pakiet usług (więcej podjętych działań SEO), tym wyższa cena;

konkurencyjność danej branży — zasadniczo, wypozycjonowanie stron firm świadczących niszowe usługi lub sprzedających mało popularne produkty jest mniej czasochłonne niż w przypadku firm, które mają dużą i silną konkurencję na rynku;

historia domeny — pozycjonowanie nowej domeny to proces, który trwa dłużej i wymaga większych nakładów pracy niż optymalizowanie domeny, która w przestrzeni wirtualnej funkcjonuje już kilka lat; dłużej trzeba też czekać na pierwsze widoczne efekty;

jakość strony — jeśli strona internetowa cieszy się szacunkiem algorytmów Google'a ze względu na szybkość działania, wizualną atrakcyjność i intuicyjność, przeprowadzenie czynności optymalizacyjnych będzie łatwiejszym przedsięwzięciem niż w przypadku gorszej jakości witryn, a poprawa takich parametrów jak konwersja czy współczynnik odrzuceń ma realne szanse nastąpić szybciej;

rodzaj serwisu, jego wielkość i skala działalności — ostateczną cenę usługi pozycjonowania kształtują też takie czynniki jak rodzaj strony internetowej, która ma być poddana działaniom SEO (np. czy jest to strona usługowa czy sklep internetowy), jej wielkość (czyli ile stron wchodzi w skład serwisu lub jak duży jest asortyment sklepu) oraz to, czy z uwagi na zasięg działalności firmy, potrzebne będzie pozycjonowanie lokalne czy optymalizacja w skali globalnej.

Widzisz więc, że udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na postawione w tytule artykułu pytanie nie jest sprawą łatwą. Mężnie jednak stawimy temu czoła i odpowiemy, posługując się przykładem agencji KS.

Cena najtańszego pakietu to ok. 1590 zł netto miesięcznie. Tyle zapłacisz za pozycjonowanie lokalne, które jest odpowiednią opcją, jeśli chcesz zaistnieć w świadomości ludzi mieszkających w okolicy. Przykładowo, jeśli masz firmę świadczącą usługi kosmetyczne w Warszawie, nie masz potrzeby pozycjonować swojej strony w skali ogólnokrajowej, ponieważ Twoi klienci, to mieszkańcy Warszawy i, ewentualnie, okolicznych miejscowości.

Za pozycjonowanie ogólnopolskie, czyli takie, które pozwoli dotrzeć Ci do klientów mieszkających w różnych zakątkach kraju, trzeba zapłacić więcej — od 2990 zł (optymalne rozwiązanie dla średnich firm). W przypadku sklepów internetowych ceny zaczynają się od 4990 zł netto za miesiąc.

Rozliczanie "za efekt" czy umowa abonamentowa?

Już kilka razy wspomnieliśmy, że pozycjonowanie strony firmowej to proces. Słowo to nie zostało użyte przypadkowo. Decydując się na skorzystanie z usług agencji SEO, musisz mieć na względzie, że na wymierne efekty pracy specjalistów trzeba będzie zaczekać. Nie są oni czarnoksiężnikami miotającymi zaklęcia i władającymi magiczną różdżką, za której dotknięciem, w kilka sekund pozycja Twojej strony poszybuje na szczyt rankingów, a algorytmy Google'a będą ją wiernie hołubić przez lata. Lekko się uśmiechając, myślisz teraz pewnie: porównanie grubymi nićmi szyte, bo kto by tego oczekiwał? Uwierz nam, wciąż są ludzie, którzy niezależnie od stopnia skomplikowania usługi i kapryśności czynników wpływających na ostateczny wynik działań, spodziewają się błyskawicznych rezultatów. Tymczasem rezultaty nadejdą i pozytywnie Cię zaskoczą, ale nie od razu.

Być może z powątpiewaniem kręcisz teraz głową, bo przecież kontaktowałeś się już z fachowcami od pozycjonowania stron internetowych, którzy gorliwie obiecywali, że efekty zobaczysz bardzo szybko. Nawet proponowali podpisanie umowy, według której rozliczenie nastąpiłoby dopiero w momencie, gdy Twoja strona osiągnie lepszą pozycję w wynikach wyszukiwania. Podczas gdy taki model płatności, owszem, istnieje, roztaczane wizje szybkich korzyści zwykle są po prostu obietnicami bez pokrycia. Przyjrzyjmy się temu tematowi nieco bliżej i porównajmy model płatności za "efekt" z modelem abonamentowym.

PŁATNOŚĆ ZA EFEKT

Płatność za efekty jest dokładnie tym, na co wskazuje nazwa — jako klient płacisz za usługę dopiero wtedy, gdy zobaczysz efekty, czyli gdy dana fraza w wyniku pozycjonowania osiągnie obiecaną pozycję. Plusem takiego modelu jest to, że jest on przejrzysty i stwarza wrażenie braku długoterminowych zobowiązań finansowych. Obecnie jednak stracił on na popularności, ponieważ czynności optymalizacyjne stały się dużo bardziej złożone niż kiedyś, co powoduje, że coraz trudniej przewidzieć los pozycjonowanych słów kluczowych. To z kolei skłania niektórych specjalistów to uciekania się do niedozwolonych technik (tzw. black hat SEO) lub do proponowania klientom fraz, które ze względu na niską popularność łatwo wypozycjonować, ale które nie przyniosą im żadnych biznesowych korzyści. Skutkiem nieetycznego postępowania (które może początkowo szybko doprowadzić do pozornych korzyści) są kary, jakie Google może nałożyć na stronę po wykryciu nieczystych zagrywek. A stronę, która raz straciła zaufanie Google'a, bardzo trudno ponownie wypozycjonować.