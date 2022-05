Jak działa mobilny warsztat samochodowy?

Dlaczego ich popularność stale rośnie i co sprawia, że tak chętnie korzystamy z ich usług? Za granicą nie są niczym wyjątkowym, jednak w naszym kraju to wciąż spora nowość. Jak działa taki warsztat i czy zastąpi stacjonarne warsztaty?

Mobilny warsztat – zasady działania

Serwis czy warsztat kojarzy nam się z miejscem, które ma konkretną siedzibę. To pomieszczenia, w których naprawia się auta, gdzie pracują fachowcy od samochodów i ich diagnostyki. Jednak mobilny warsztat trudno jest nam sobie zlokalizować. Czym jest taki serwis samochodów? W skrócie można go określić jako warsztat, który oferuje te same usługi co serwis stacjonarny. Mobilny mechanik podobnie jak mechanik stacjonarny zajmuje się diagnozowaniem awarii i ich usuwaniem. Jedyną różnicą jest miejsce wykonywania tych usług. O ile w tym warsztacie z lokalizacją przyjeżdżamy ze swoim autem, o tyle w przypadku warsztatu mobilnego, to on przyjeżdża do nas. Wszystkie prace naprawcze realizowane są po prostu z dojazdem do klienta.

Czym różni się mobilny warsztat od pomocy drogowej? Takie usługi, z dojazdem na miejsce usterki do tej pory wykonywane były przez firmy zajmujące się pomocą na drodze. Tak było dawniej. Zakres usług mobilnego serwisu jest znacznie szerszy niż pomocy drogowej, która zazwyczaj jest jedynie w stanie przetransportować uszkodzony pojazd do warsztatu naprawczego albo wymienić żarówkę czy odpalić samochód. Mobilny warsztat to coś więcej. Nie tylko mobilny mechanik przyjeżdża na miejsce awarii, ale także jest w stanie naprawić auto na miejscu, czyli na drodze czy w miejscu zamieszkania klienta. Wszystkie tak realizowane usługi są możliwe dzięki temu, że taki warsztat mieści się w samochodzie mobilnego mechanika.

Zalety mobilnego warsztatu samochodowego

Najważniejszą zaletą mobilnego warsztatu jest wygoda i oszczędność czasu klienta. Zamiast tracić cenny czas na odstawianie auta do serwisu, to warsztat przyjeżdża do nas. Wystarczy umówić się telefonicznie albo przez formularz na stronie internetowej i o uzgodnionej godzinie, na wskazane miejsce przyjeżdża mobilny mechanik lub elektryk. Podczas naprawy właściciel pojazdu nie musi czekać na zakończenie prac, może zająć się swoimi sprawami. Kolejną zaletą korzystania z usług mobilnego warsztatu jest brak konieczności holowania auta do warsztatu, w sytuacji, gdy pojazd jest niesprawny. To nie tylko oszczędność czasu, ale i pieniędzy, które musielibyśmy wydać na usługę holowania do punktu naprawczego. Mobilny warsztat to także doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie mogą wyjść z domu, a mają niesprawne auto. Korzystając z usług mobilnego warsztatu mamy także pewność, że gdy cokolwiek stanie się z naszym autem w trasie, mobilny mechanik przyjedzie na miejsce awarii. To ogromny komfort, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy żyjemy w ciągłym stresie, goniąc czas.

Mobilny warsztat naprawczy – zakres usług

Mobilny warsztat samochodowy to doskonała alternatywa dla stacjonarnych serwisów. Jest w stanie poradzić sobie niemal z każdą usterką, która zwykle usuwana jest w stacjonarnych warsztatach. Wyjątkiem są tu naprawy, które wymagają podnośników hydraulicznych. W takiej sytuacji może okazać się konieczne przetransportowanie pojazdu do stacjonarnego serwisu. Jednak zakres usług oferowanych przez mobilny warsztat, poza naprawdę sporadycznymi sytuacjami jest taki sam, jak serwisu stacjonarnego. Dlatego, jeśli możemy naprawić auto szybciej, wygodniej i taniej, dlaczego nie skorzystać z tej opcji? Na rynku coraz więcej powstaje mobilnych warsztatów samochodowych, które oferują pełen zakres usług naprawczych. Jedną z nich jest rallyservice.pl, firma, która już zdobyła ogromne uznanie klientów z Warszawy i okolic. Korzystając z usług doświadczonego mechanika mobilnego, mamy pewność, że nic więcej nas w drodze nie zaskoczy.