Jak skuteczna reklama Google Ads może zmienić Twój biznes?

Wzrost widoczności

Przede wszystkim, poprzez kampanie w Google Ads możesz liczyć na wzrost widoczności i zasięgu. Google jest w Polsce najpopularniejszą wyszukiwarką (dlatego warto zadbać o SEM - https://semhouse.com/pl/sem) i miesięcznie korzysta z niej 29,7 milionów internautów, którzy poszukują informacji i konkretnych usług – w tym takich jak Twoje. Reklama w sieci wyszukiwania pozwala na natychmiastowe wyświetlanie się na pierwszej stronie wyników. Warto wspomnieć, że badania wskazują, że pierwsza strona wyników generuje niemal 90% całego ruchu. Aby osiągnąć wysoką pozycję na pierwszej stronie w sposób organiczny wymagana jest ciągła i długotrwała optymalizacja pod kątem zasad SEO. Pozycja na którą musiałbyś pracować miesiącami, dzięki Google Ads staje się natychmiast dostępna a tym samym ściąga na Twoja stronę ogromny ruch z potencjalnymi klientami.

Zaufanie i autorytet

Wzrost widoczności niesie za sobą nie tylko ruch. To także szansa na zbudowanie zaufania i autorytetu marki. Intensywne pokrycie fraz kluczowych może powodować, że Twój biznes zaistnieje w świadomości odbiorców i stanie się dla nich naturalnym liderem branży. Utrzymywanie wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania może także powodować postrzeganie marki jako bardziej wiarygodnej i godnej zaufania.

Lejek sprzedażowy wspierany przez Google Ads

Kampanie Google Ads (zobacz https://semhouse.com/pl/kampanie-google-ads) zostały zaprojektowane w taki sposób, że pozwalają na przeprowadzenie użytkownik przez każdy etap lejka sprzedażowego. Oznacza to, że dzięki reklamom w Google Ads nie tylko zdobędziesz uwagę użytkownika, ale także zbudujesz jego zainteresowanie aż po doprowadzenia do zakupu. Aby realizować te cele masz do dyspozycji mnogość działań takich jak reklama w sieci display, na Youtube w formie wideo czy też remarketing.

Remarketing

Remarketing jest wyjątkowym formatem reklamowym, który pozwala Ci wrócić do użytkowników, którzy weszli już w interakcję z Twoją marką. Poprzez ten typ działań nie tylko wzmacniasz świadomość marki ale także masz możliwość ponownego kontaktu z użytkownikiem i możesz zachęcić go do powrotu i dokonania zakupu.

Konwersje

Dobrze zoptymalizowane kampanie pomagają zwiększyć ilość konwersji a tym samym pomagają wpłynąć na wzrostu współczynnika konwersji na całej stronie. Zadaniem kampanii jest zatem nie tylko przynoszenie ruchu ale przede wszystkim niesienie ruchu, który realizuje wskazane przez nas zdarzenia – konwersje. Dlatego tak ważne przed rozpoczęciem działań jest właściwe oznaczenie celów. Kampanie mogą być optymalizowane zarówno pod różne konwersje, od zdobywanie leadów aż po dokonanie zakupu. Dla większości biznesów wzrostu ilości i wartości konwersji wpływa na poprawę wskaźnika zwrotu z inwestycji ROI.



Mając na uwadze poruszone zalety i możliwości jakie daje Google Ads, warto przetestować działania w tym systemie reklamowym i uwzględnić je w swojej strategii marketingowej.