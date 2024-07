Marka ta zyskała zaufanie wielu klientów dzięki produkcji trwałych i funkcjonalnych naczyń, które spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających kucharzy. NOIS to polska firma, która łączy nowoczesne technologie z tradycyjnym rzemiosłem, tworząc produkty, które idealnie sprawdzą się w każdej kuchni. Odkryj, dlaczego garnki marki NOIS są doskonałym wyborem dla całej rodziny i jak mogą podnieść komfort oraz efektywność codziennego gotowania.

Co warto wiedzieć o polskiej marce NOIS?

Firma NOIS wkroczyła na rynek kuchenny w 1999 roku, zdobywając doświadczenie jako dystrybutor renomowanych międzynarodowych marek. W 2021 roku narodziła się marka NOIS, która od tamtej pory zachwyca klientów wyjątkowymi naczyniami i akcesoriami kuchennymi. Produkty NOIS łączą w sobie stylowy design, najwyższą jakość i przystępną cenę, co czyni je doskonałym wyborem do każdej kuchni.

NOIS to marka, która nieustannie się rozwija i dba o to, by jej produkty spełniały oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Sprawdź sam i odkryj, jak NOIS może odmienić Twoją kuchnię!

Polskie garnki NOIS - co je wyróżnia?

Garnki NOIS to synonim nowoczesności, trwałości i funkcjonalności. Każdy szczegół tych naczyń kuchennych został zaprojektowany z myślą o komforcie i efektywności gotowania. Oto co wyróżnia polskie garnki marki NOIS na tle innych marek:

Trwałe garnki marki NOIS - wysokiej jakości materiał wykonania

Garnki NOIS wykonane są z kutego aluminium, które gwarantuje wyjątkową trwałość i długowieczność. Ich unikalna konstrukcja z grubszym dnem i cieńszymi, lżejszymi ściankami zapewnia doskonałe przyleganie do obszaru grzewczego. Dzięki temu ciepło jest równomiernie rozprowadzane, co pozwala na precyzyjne gotowanie i osiąganie doskonałych rezultatów kulinarnych przy każdej potrawie.

Garnki NOIS dostępne są również w wersji ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej (18-20% chromu i 8-10,5% niklu), oznaczonej jako 18/10 (gatunek AISI 304). Stal nierdzewna 18/10 to jeden z najbardziej zrównoważonych stopów, charakteryzujący się wyjątkową trwałością i niemal wiecznym użytkowaniem. Najcenniejszymi właściwościami tego materiału jest jego odporność na korozję oraz grubość ścianek wynosząca od 0,6 do 0,8 mm, co zapewnia solidność i wytrzymałość naczyń. Garnki te są idealnym wyborem dla osób ceniących sobie długowieczność i jakość w swojej kuchni.

NOIS oferuje również emaliowane garnki żeliwne, które uchodzą za prawdziwych sprzymierzeńców kucharzy. Cechą charakterystyczną tych produktów jest to, że nagrzewają się dużo wolniej niż większość garnków, ale za to znacznie mocniej, przez co dłużej utrzymują ciepło. Ta właściwość czyni z nich doskonałe naczynia do gotowania dań jednogarnkowych (gulasze, potrawki, lecza, zapiekanki) i potraw, które do osiągnięcia pełni smaku wymagają długiego gotowania na wolnym ogniu. Garnki żeliwne to naczynia, które z powodzeniem wykorzystasz do smażenia, pieczenia czy duszenia. Nie musisz też obawiać się o swoje bezpieczeństwo — żeliwo nie uwalnia żadnych szkodliwych substancji, które mogłyby przedostać się do potrawy, a wraz z nim, do organizmu.