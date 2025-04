Jakie ubezpieczenie pojazdu jest obowiązkowe?

Na czym polega ubezpieczenie OC?

To ubezpieczenie, które jednocześnie chroni poszkodowanego i sprawcę. Korzystanie z pojazdu zawsze wiąże się z ryzykiem spowodowania szkód nie tylko innym uczestnikom ruchu, ale również zarządzającym daną drogą czy właścicielom okolicznych posesji. Polisa OC zabezpiecza cię przed poniesieniem finansowych konsekwencji tych zdarzeń. Nie będziesz musiał płacić z własnej kieszeni za naprawę pojazdu poszkodowanego, wymianę znaków drogowych czy postawienie nowego ogrodzenia, które zostało uszkodzone.

Zawarcie OC jest konieczne w przypadku każdego pojazdu mechanicznego. Nawet jeśli nie używasz tego auta i tak musisz wykupić ubezpieczenie.

Polisa obejmuje nie tylko kolizje, ale także zdarzenia, do których doszło podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego, załadunku i rozładunku, a także zatrzymania, parkowania i postoju.

Zakres polisy OC jest regulowany przepisami i każde towarzystwo musi zapewnić taki sam. Obowiązują identyczne, minimalne sumy ubezpieczenia, które aktualnie wynoszą:

29 876 400 zł – w przypadku szkód osobowych,

6 021 600 zł – dla szkód majątkowych.

To kwoty dla jednego zdarzenia, a nie jednego poszkodowanego. Zatem, jeśli dojdzie do wypadku, w którym uczestniczył autobus z dwudziestoma osobami, to w dalszym ciągu górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela pozostaje taka sama.

Co grozi za brak ubezpieczenia OC?

Nawet jednodniowa przerwa w polisie wiąże się z nałożeniem kary. Podmiotem, który kontroluje wywiązywanie się posiadaczy pojazdów z zakupu takiej ochrony, jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). UFG korzysta z narzędzi, dzięki którym z roku na rok coraz skuteczniej typuje kierowców bez choćby tymczasowej polisy. Funkcjonariusze policji odpowiadają jedynie za niewielki odsetek wykrytych przypadków.

Kiedy UFG ustali, że nie masz obowiązkowego OC, otrzymasz wezwanie do zapłaty kary. Jej wysokość zależy od rodzaju pojazdu, czasu przerwy w ochronie i wysokości minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w Polsce w danym roku. W przypadku samochodu osobowego opłaty w 2025 roku są następujące:

przerwa do 3 dni – 1870 zł,

od 4 do 14 dni – 4670 zł,

powyżej 14 dni – 9330 zł.

Ubezpieczenie pojazdu pozwala uniknąć zapłaty kary i dużo kosztowniejszych konsekwencji, które poniesiesz, jeśli spowodujesz wypadek autem nieobjętym ochroną. W takim przypadku odszkodowanie wypłaci UFG, ale następnie zwróci się z regresem do sprawcy. Docelowo to on pokryje koszty naprawy szkód czy zadośćuczynienia.

Czy ubezpieczenie OC należy wybierać wyłącznie na podstawie ceny?

Jak wspomnieliśmy, każde towarzystwo musi zapewnić w ramach polisy ten sam zakres ochrony. Czy to oznacza, że jedynym kryterium wyboru powinna być wysokość składki? Warto bliżej przyjrzeć się poszczególnym propozycjom, gdyż mimo wszystko mogą się różnić. Część ubezpieczycieli w cenie oferuje podstawowy pakiet assistance, który stanowi istotny dodatek – obejmuje pomoc, która polega, np. na holowaniu uszkodzonego pojazdu. Kolejna różnica dotyczy Zielonej Karty, czyli dokumentu, który potwierdza, że twoje auto jest ubezpieczone w Polsce. Jest potrzebny w niektórych krajach, np. Albanii. Cześć towarzystw wydaje go za darmo, inne – oczekują opłaty.