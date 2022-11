Kawiarnia – miejsce, gdzie kawa gra pierwsze skrzypce! Sprawdź, co jeszcze jest istotne dla gości

Jak się okazuje, liczą się nie tylko jego umiejętności, ale także sama jakość kawy, a nawet sposób podania! W dzisiejszym artykule poruszymy temat związany z przygotowywaniem kawowego naparu w lokalach gastronomicznych. Czytaj dalej i dowiedz się więcej!

Postaw na wysoką jakość kawy i daj swoim gościom smak, jakiego szukają

Dlaczego kawiarnie nadal cieszą się taką popularnością pomimo tego, że wysokiej jakości kawę można przygotować w zaciszu domowym? Odpowiedzi nie trzeba szukać daleko! To właśnie te miejsca mają swój niepowtarzalny styl, a pomieszczenia przepełnione są aromatem pobudzającym wszystkie zmysły. Idąc tam, goście wierzą, że będą mieli okazję do napicia się jednej z najlepszych gatunkowo kaw przygotowanej przez wyśmienitego baristę. Oczekiwania Klientów nakładają na osoby prowadzące kawiarnie oraz restauracje obowiązek wzbogacenia swojego menu o wysokiej jakości kawy pochodzące od sprawdzonych i renomowanych producentów. Musisz mieć świadomość, że z łatwością można rozpoznać po smaku, a czasami nawet samym zapachu słabą, najtańszą kawę. Dobrze wyselekcjonowane ziarna z najlepszych plantacji to klucz do intensywnego oraz wyrazistego smaku zadowalającego kubki smakowe największych miłośników kawy. Akurat w tej kwestii wybieranie produktów po tzw. taniości może wiązać się z utratą wielu Klientów, dla których smak kawy jest priorytetem.

Rytuał parzenia kawy wpływa na jej wyjątkowy smak – zadbaj o każdy element

Niekiedy można zauważyć, że kawiarnie tak mocno skupiają się na wyborze dobrej kawy, że zapominają o ważnym elemencie, jakim jest jej podanie. Prawidłowe przygotowanie to rytuał, który nie może zostać zaburzony jakimikolwiek niedociągnięciami. W czasie parzenia chodzi o maksymalne wydobycie głębi smaku, co z kolei wyczują wszyscy goście odwiedzający kawiarnię. Niepodważalny jest fakt, że to właśnie Włosi są kawowymi mistrzami. Ich dbałość o każdy detal sprawia, że zamówiona kawa z klimatycznej, małej kawiarenki nastraja pozytywnie do działania, pobudzając wszystkie zmysły. Skoro już o przygotowaniu mowa nie możemy zapomnieć o równie istotnym aspekcie, jakim jest sposób podania. Klienci przywiązują do tego ogromną wagę! Co więcej, można spotkać się z opinią, że on także podświadomie wpływa na jakość odczuwanego smaku! Pojawia się zatem kluczowe pytanie – jak wyposażyć swoją kawiarnię lub restaurację, aby wyróżniała się najlepszym stylem i smakiem dostępnym na rynku? Twoją odpowiedzią jest hurtownia kawy Mazurro! Dla wszystkich zainteresowanych przygotowali oni szeroki asortyment, w którym znajdziesz nie tylko wysokiej jakości kawę, ale również eleganckie filiżanki, kubki itp. Sprawdź koniecznie, jak wygląda współpraca HoReCa!