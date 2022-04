Lublin 2030: strategiczne kierunki rozwoju miasta

Jeśli dokument ma służyć w procesie zarządzania miastem, to dlaczego zaangażowano inne strony do wypracowania jego postanowień?

Strategia Lublin 2030 to wspólny pomysł wielu środowisk na miasto przyszłości. Nie wyobrażam sobie, żeby ustalenie wspólnotowej wizji, stanowiącej kontynuację dotychczasowego procesu rozwoju Lublina, mogło odbywać się bez zaangażowania wielu różnych środowisk. Strategia opisuje postęp, jaki należy wykonać, by uczynić Lublin możliwie najlepszym miejscem do życia, pracy i nauki. Pamiętajmy, że nie jest to dokument wewnętrzny Urzędu Miasta Lublin. To nasze wspólne założenia, nasz wspólny pomysł na miasto. Każdy z nas ma do dołożenia własną cegiełkę. Wiele ze wskazanych w Strategii celów już od dawna realizują różne podmioty albo leżą one poza formalną jurysdykcją samorządu, dlatego ich ostateczne osiągnięcie jest możliwe tylko dzięki współpracy i synergii działań. Co więcej, przechodzimy od ogółu do szczegółu, dlatego równolegle do kończenia prac nad ogólnomiejskim dokumentem, rozpoczęliśmy spotkania w lubelskich dzielnicach, by dokonać kolejnego przybliżenia – wziąć pod lupę potrzeby mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu. Rozmawiając, spotykając się, tworzymy wspólnie Plany dla Dzielnic. A przed nami strategie sektorowe dla innych obszarów funkcjonowania miasta, które będziemy projektować z poszczególnymi środowiskami.

W jaki sposób postanowienia Strategii będą wdrażane?

Strategia jest punktem wyjścia do planowania programów sektorowych, projektów i działań operacyjnych. Jej założeniem jest jak najszersze zaangażowanie w realizację wszystkich interesariuszy rozwoju miasta – od indywidualnych mieszkańców, poprzez grupy społeczne i nieformalne, organizacje pozarządowe, po instytucje, firmy i inne urzędy. Dokument jest tak naprawdę wspólnym dobrem społeczności Lublina, a procesy partycypacyjne wypracowane podczas jego tworzenia wykorzystywane są obecnie m.in. przy pracach nad Planami dla Dzielnic. Dzięki bezpośrednim kontaktom z mieszkańcami, na bieżąco identyfikowane są ich potrzeby i wyzwania, które stoją przed poszczególnymi dzielnicami. W zdecydowanej większości są to zadania inwestycyjne, związane z infrastrukturą drogową, ale też w coraz większym stopniu, co wykazały prace nad Strategią Lublin 2030, pojawia się postulat budowania wspólnoty lokalnej, w obszarze aktywności kulturalnej i społecznej. Mieszkańcy stawiają na bliskość i lokalność, tworzenie terenów zielonych, słowem wszystko to, co buduje jakość życia. Niejednokrotnie, podczas spotkań na różnych szczeblach i w różnych środowiskach, mieliśmy okazję przekonać się, że rozwój Lublina to nasz wspólny priorytet. By osiągnąć te ambitne, strategiczne cele i stworzyć miasto, z którego nieustannie jesteśmy dumni, musimy działać razem.

Z jakimi wyzwaniami przyjdzie zmierzyć się Lublinowi w najbliższych latach?

Lublin, na tle miast wojewódzkich w Polsce, charakteryzuje się ponadprzeciętnym poziomem rozwoju społecznego. Pełni rolę wiodącego ośrodka akademickiego Polski Wschodniej, co pozytywnie wpływa zarówno na kapitał ludzki, jak i społeczny miasta. Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, że jak w każdym mieście, także w Lublinie istnieją obszary, które nadal wymagają naszej szczególnej uwagi. Chcemy, by mieszkańcy Lublina mieli poczucie dostępności atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy oraz wysokiej jakości usług medycznych. Chcemy, by mogli sprawnie poruszać się po mieście w taki sposób, jaki sami wybiorą. W kontekście gospodarczym natomiast, przed Lublinem stoi jedno główne zadanie. Musi utrwalić przekonanie inwestorów, że miasto cechuje się wysokim poziomem kształcenia, daje dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników, a przedsiębiorca rozważający lokalizację biznesu w Lublinie, może liczyć na kompleksowe wsparcie ze strony samorządu.