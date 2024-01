Marta Zabłocka, czyli MIMI, o Pink Dog Tattoo - Rewolucja w Tatuażu dla Kobiet

DW: Marta, opowiedz nam więcej o swojej drodze do zostania tatuatorką.

MIMI: Od zawsze miałam bliskie relacje ze sztuką. Już jako dziecko wykazywałam talent do malowania, co szybko zostało dostrzeżone przez moich najbliższych. Spędziłam swoją młodość w szkołach artystycznych, gdzie rozwijałam swój talent pod okiem specjalistów. Tatuaż zaczął mnie interesować po ukończeniu plastyka, a moja fascynacja szybko przerodziła się w pasję, która mnie w pełni pochłonęła, skłaniając do rezygnacji ze studiów filmowych na rzecz sztuki tatuażu.

DW: Co zainspirowało Cię do otwarcia Pink Dog Tattoo?

MIMI: Inspiracją były moje klientki i fakt, że sama jestem kobietą. Od lat przychodzą do mnie najfajniejsze dziewczyny na świecie i Pink Dog Tattoo jest hołdem dla nich! Chciałam stworzyć miejsce, z którego nie będzie chciało się wychodzić. Udało nam się to osiągnąć i jestem z tego dumna! Dodatkowo jako kobiety mamy specyficzne potrzeby i oczekiwania, a branża tatuażu często tego nie dostrzega. Chciałam, żeby studio spełniało wszystkie wymagania kobiet, bez zarozumiałych artystów, gdzie nasze klientki będą na pierwszym miejscu. Pink Dog Tattoo to moja odpowiedź na te potrzeby.