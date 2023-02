Miasta odzyskują swój blask

Hrubieszów

Dzięki funduszom unijnym swój dawny blask odzyskał budynek Syndykatu Rolniczego. To historyczne miejsce znowu dostępne jest dla mieszkańców (zdjęcie: uroczystość oddania Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa do użytku). Dzisiaj jest siedzibą Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa. Mieści się tam już Miejska Biblioteka Publiczna z doskonale wyposażoną wypożyczalnią, czytelnią prasy, bogato zaopatrzonym działem multimediów, pracownią dla twórców, a także wielofunkcyjną salą konferencyjną. Z zapowiedzi władz miasta wynika, że wkrótce zostanie tam uruchomiony Punkt Informacji Turystycznej, Hrubieszowskie Centrum Wolontariatu, Centrum Partnerstwa Publiczno-Społecznego i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Swoją siedzibę zachowa Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Krystyny i Stefana du Chateau.

Działanie miasta poprzedziła staranna diagnoza. Celem projektu zrealizowanego za ponad 13 mln zł było nie tylko zyskanie pięknego obiektu, ale też wpływ na ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego, które dotyka mieszkańców Hrubieszowa.

Radzyń Podlaski

W ramach projektu rewitalizacyjnego samorząd zajął się Rynkiem i Pałacem Potockich. Do użytku oddana została pierwsza część tego przedsięwzięcia.

Bez wsparcia finansowego Funduszy Europejskich trudno byłoby sobie wyobrazić, że miasto udźwignęłoby tak wielkie przedsięwzięcie.

Przygotowując wniosek o dofinansowanie, władze miasta założyły przede wszystkim, że odtworzona zostanie historyczna przestrzeń miejskiego Rynku przy widocznej modernizacji. Plac zyskał więc nową nawierzchnię – dotyczy to zarówno jego płyty, jak i chodników, drogi pożarowej i ulicy Rynek. Pod powierzchnią znajduje się przebudowana kanalizacja deszczowa. Zadbano też o nowe oświetlenie i zieleń. Nie tylko udało się odbudować starą studnię, ale także wzbogacić plac o fontannę. Całość zabezpiecza nowa instalacja monitoringu wizyjnego.

Rewitalizacja Rynku to tylko część ambitnego przedsięwzięcia, jakim jest przywrócenie świetności pałacu Potockich. Na zakończenie tej inwestycji musimy jeszcze poczekać. Koszt całości to blisko 29 mln zł. Z tej sumy przeszło 19 mln zł stanowiła dotacja pochodząca z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2021.

Społeczny wymiar rewitalizacji

– Podejmowane przez samorządy działania łączy nie tylko źródło finansowania, ale także dbałość o to, by wszystkie prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane służyły dostosowaniu rewitalizowanych obszarów do nowych funkcji – podkreśla Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. – Zrealizowane projekty służą więc przywróceniu funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach miast. Działalność takich placówek jak Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa z pewnością pomoże w aktywizacji i integracji społecznej seniorów, młodzieży czy całych rodzin.