Na czym polega skup długów?

Czym jest skup długów?

Skup długów to umowa cesji wierzytelności lub też tzw. przelew wierzytelności. Cedent przenosi na osobę trzecią należność, przysługującą mu ze strony dłużnika. W ten sposób na podstawie umowy cesji wierzytelności, długi przekazane zostają innemu podmiotowi. Ten zaś staje się ich nabywcą, czyli nowym wierzycielem. Sprzedaż długu, przebiegająca na jasno określonych i uregulowanych prawnie warunkach, przywraca płynność finansową jego dotychczasowemu właścicielowi. Na sprzedaż wierzytelności najczęściej decydują się przedsiębiorcy, którzy od lat starają się odzyskać środki. Większość spraw tego rodzaju dotyczy bowiem przedawnionych zaległości finansowych.

Kiedy stosuje się skup wierzytelności?

Skup wierzytelności osób fizycznych cieszy się dużą popularnością. Trudna sytuacja gospodarcza sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców jest zmuszonych szukać rozwiązań na odzyskanie pieniędzy, których dłużnik nie czuje się w obowiązku zwrócić. Nieuregulowane faktury stają się przyczyną utrzymania płynności finansowej firmy, a tym samym potęgują problemy związane ze spłacaniem należności względem własnych kontrahentów. Wówczas sprzedanie długu staje się jedną z najprostszych metod odzyskania należności i uregulowania swoich zobowiązań. Co istotne, wierzyciel nie ma obowiązku uzyskania zgody dłużnika na skup długów. Powinien go jedynie poinformować o zmianie wierzyciela.

Jakie długi można sprzedać?

Kupno wierzytelności obejmuje różnego rodzaju zaległości finansowe. Firma skupująca długi świadczy tego rodzaju usługi zarówno w przypadku przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych lub innych podmiotów prawa bez działalności gospodarczej. Proces w każdym z przypadków odbywa się w oparciu o ten sam mechanizm prawny. Najczęściej do sprzedaży długu dochodzi w przypadku należności wynikających z umów cywilnoprawnych lub obligacji inwestycyjnych. Powszechnym procesem jest także kupno faktur lub innych rachunków.

Jak sprzedać długi?

Skupowanie długów odbywa się we współpracy z firmami, specjalizującymi się w tego rodzaju działaniach. Sama procedura przebiega bardzo szybko, bo już w przeciągu 24h, można otrzymać informację czy skup wierzytelności jest możliwy. Wystarczy przekazać potencjalnemu wierzycielowi niezbędne dokumenty. Ten zaś po przeanalizowaniu ich w Dziale Ryzyka Inwestycyjnego, podejmie decyzję o podjęciu dalszych kroków wykupu długów. Pozytywne rozpatrzenie oferty, skutkuje szybką finalizacją transakcji. Dzięki temu wierzyciel w krótkim czasie odzyskuje płynność finansową.

Skup długów jest jedną z najprostszych i opłacalnych form odzyskania zaległości finansowych przez wierzyciela. Procedura umożliwia odzyskanie płynności finansowej, a tym samym uregulowanie własnych zobowiązań względem kontrahentów. To nowy wierzyciel przejmuje prawa i ryzyka związane z odzyskaniem należności, a tym samym to on bierze na siebie wszelkie trudności związane z windykacją lub egzekucją komorniczą. Cesja wierzytelności przywraca stabilną pozycję firmy i pozwala na finalizację strategicznych celów.