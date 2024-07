Nike Air Force 1 w kulturze streetwear – jak zostały ikoną stylu ulicznego?

Nike Air Force – męskie i damskie początki systemu Air

Nike Air Force 1 zadebiutowały w 1982 roku i z miejsca zdobyły uznanie w przestrzeni basketowej. Buty chwalono za wysokiej jakości materiały opierające się na skórze naturalnej, fachowe wykończenie i kołnierz stabilizujący kostkę ze specjalnym, regulowanym rzepem. Ale największym uznaniem cieszył się system amortyzacji Air. To właśnie w modelu inspirowanym samolotem prezydenckim Nike po raz pierwszy zaprezentowało światu swoją rewolucyjną i flagową technologię, która jest nieprzerwanie rozwijana od ponad 40 lat. Jej esencją są Air-Sole, czyli poduszki powietrzne zamontowane wewnątrz masywnej struktury wnętrza butów. Ich konstrukcja pozwala na zamknięcie sprężonego powietrza pod wysokim ciśnieniem, co sprawia, że te buty Nike mają wyjątkowo elastyczną i wytrzymałą podeszwę. Do tego są kosmicznie lekkie. Do tego stopnia, że w nich każdy krok jest po prostu nie z tej ziemi. Szczególne znaczenie ten fakt miał (i ma nadal) w przypadku koszykarskich parkietów. Basketball, jako dynamiczna gra, pełna sprintów i gwałtownych zwrotów, wymaga lekkości, przyczepności i ochrony przed kontuzjami. Oraz konkretnego statementu. To wszystko zapewniły Nike Air Force 1. I bardzo szybko okazało się, że nie tylko przestrzeń basketowa potrzebuje AF1. Na te buty czekał cały świat.

Nike Air Force 1 – going worldwide, making culture

Mało kto spodziewał się, że zamieszanie wywołane premierą Nike Air Force przerodzi się w streetstyle’ową rewolucję. Czyja w tym zasługa? Na pewno przedsiębiorstwa Nike, które premierę butów opatrzyło szeroko zakrojoną akcją marketingową. W promowanie białych sneakersów zaangażowano ówczesne gwiazdy koszykarskich boisk. Początkowo kicksy były zarezerwowane dla jednej płci. Nike Air Force 1 sneakersy męskie szturmem wdarły się do świadomości mężczyzn na całym świecie. Odnalazły się zarówno w outfitach z kultury hip-hopowej, jak i tych bardziej eleganckich, w towarzystwie jacketów w stylu sporty i spodniach slim fit. Tymczasem płeć piękna zaczęła upominać się o swoją wersję AF1. Oregoński brand nie pozostał obojętny na potrzeby kobiet i bardzo prędko wprowadził na rynek Nike Air Force 1 damskie w odpowiednio mniejszych rozmiarach. Dziś Nike Air Force jest niekwestionowanym klasykiem i jednym z najpopularniejszych modeli ze Swooshem ever. Efektem konsekwencji, nieszablonowego myślenia i kierunku, który zakłada budowanie trendów, zamiast odtwórczego podążania za utartymi schematami. Szukasz białych butów? Postaw na te, które były, są i będą.