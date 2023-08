Obróbka CNC - co to jest i jakie elementy można wykonać?

Jakie są rodzaje obróbki CNC?

W związku faktem, że pojęcie CNC jest związane przede wszystkich z technologią, a nie rodzaje obróbki, to wyróżniamy kilka rodzajów obróbki na ów maszynach:

Frezowanie CNC: Proces usuwania materiału za pomocą wirujących narzędzi (frezy), które przemieszczają się w trzech wymiarach, pozwalając na tworzenie złożonych kształtów.

Tokarki CNC: Maszyny te obracają obrabiany przedmiot wokół własnej osi, umożliwiając tworzenie symetrycznych elementów takich jak wałki czy stożki.

Wycinanie laserowe CNC: Wykorzystuje wiązkę lasera do cięcia materiałów takich jak metal, drewno, tworzywa sztuczne czy tkaniny.

Cięcie plazmowe CNC: Proces wykorzystujący strumień plazmy do cięcia metali przewodzących prąd elektryczny.

Gięcie CNC: Proces gięcia arkuszy metalowych lub innych materiałów w zadanym kształcie za pomocą narzędzi gięcia.

Czym różni się frezowanie od toczenia?

Frezowanie CNC i toczenie CNC to dwie różne techniki obróbki wykorzystujące maszyny CNC do tworzenia różnych rodzajów kształtów na materiałach. Poniżej przedstawiamy ich definicje oraz różnice.

Frezowanie CNC to proces, w którym narzędzie obrabiające, zwane frezem, obraca się wokół swojej osi i jednocześnie porusza się wzdłuż różnych osi, aby usuwać materiał z obrabianego przedmiotu. Frezy mają różne kształty i rozmiary, co pozwala na tworzenie zróżnicowanych kształtów i wycięć w materiale. Proces ten jest często stosowany do obróbki płaskich i trójwymiarowych kształtów, wycinania otworów, rowków, żłobień oraz tworzenia powierzchni o różnych wykończeniach.

Toczenie CNC jest procesem, w którym obrabiany przedmiot, zwykle obróbka wałka lub pręta, jest umieszczany na wrzecionie toczenia, które obraca się wokół swojej osi. Narzędzie tnące, nazywane nożem tokarskim lub ostrzem tokarskim, przemieszcza się równocześnie wzdłuż osi obracającego się przedmiotu, usuwając materiał i tworząc pożądany kształt. Proces toczenia jest często stosowany do tworzenia cylindrycznych kształtów, takich jak wałki, tuleje, trzpienie czy elementy zewnętrzne i wewnętrzne.

W obu technikach CNC, komputerowy system sterowania kontroluje ruchy narzędzi oraz przedmiotu obrabianego, co umożliwia precyzyjne i powtarzalne wykonanie operacji obróbkowych. Zarówno frezowanie, jak i toczenie CNC, są niezwykle ważnymi procesami w przemyśle produkcyjnym, umożliwiając tworzenie różnego rodzaju elementów z różnych materiałów.

Jakie materiały można obrabiać na maszynach CNC?

Materiały, które można obrabiać na maszynach CNC, obejmują:

- Metale (np. stal, aluminium, miedź, tytan)

- Tworzywa sztuczne (np. PVC, PC, PMMA)

- Drewno i materiały drewnopodobne

- Kamień i ceramikę (w niektórych przypadkach)

- Kompozyty (np. włókna szklane lub węglowe w żywicach.

CNC tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne zaraz obok metali są najpopularniejszym materiałem, który jest obrabiany na maszynach CNC. Bardzo często przedsiębiorstwa, które zajmują się wykonywaniem detali z tworzyw posiadają swój magazyn tworzyw i nie ma możliwości dostarczenia im materiału. Natomiast jeżeli znasz sprawdzoną firmę, która wykonuje detale gotowe, ale z materiału dostarczonego od klienta, to szeroką ofertę na tworzywa sztuczne znajdziesz w sklepie Tech24.pl.

Czy elementy wykonane na CNC są drogie?

Cena elementów wykonanych na maszynach CNC może być zróżnicowana i zależy od kilku czynników: