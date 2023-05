Podniesienie świadomości młodzieży na temat: wyborów, form angażowania się w życie społeczne.

Młodzi to siłą! Czy wiesz, że zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (stan na XII 2019 roku) w grupie wiekowej 18-24 lata znajduje się 2,7 mln obywateli. Jeśli natomiast przyjąć (zawsze arbitralną) górną granicę wiekową 29 lat, to wówczas należałoby uwzględnić nieco ponad 5,3 mln obywateli. Stanowią oni zarazem ok. 14% polskiego społeczeństwa i 17% uprawnionych do głosowania.