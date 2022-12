Problem z wilgocią w domu? Wentylacja mechaniczna do starego budownictwa

Budowane kiedyś domy wykorzystują wentylację grawitacyjną do napływu powietrza z zewnątrz. Najczęściej wpada ono poprzez nieszczelne okna oraz drzwi. Istotną rolę odgrywa tutaj też komin wentylacyjny. Aby w ogóle powietrze trafiało do wewnątrz budynku, potrzebna jest różnica ciśnień między tym, które jest w środku oraz tym na zewnątrz. To więc oznacza, że wiosną i latem taka wentylacja albo jest bardzo mało skuteczna, albo w ogóle nie działa. W nowych budynkach raczej się rezygnuje z takiego rozwiązania. Standardem w nich staje się wentylacja mechaniczna. Taką rekuperację można także zamontować w starszym domu, rozwiązując tym samym problem z wilgocią.

Wilgoć - zagrożenie dla naszego zdrowia

W starszych budynkach bardzo często właściciele mierzą się z wilgocią. Ma ona bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie.

Wilgoć powoduje powstawanie pleśni i grzybów na ścianach. One z kolei wytwarzają toksyny, które mogą zaszkodzić naszemu zdrowiu. Szczególny wpływ mają na nasze drogi oddechowe.

Co ciekawe, nie tylko my jesteśmy narażeni na wilgoć, ale także nasze przedmioty. W pomieszczeniach, gdzie jest jej bardzo dużo, niszczą się meble, a także urządzenia elektryczne.

Wentylacja mechaniczna - sposób na wilgoć w starym budownictwie

W przeciwieństwie do grawitacyjnej wentylacja mechaniczna nie powoduje wilgoci w starym budownictwie. Rekuperacja opiera się bowiem na działaniu specjalnego urządzenia, do którego jednocześnie trafia zużyte powietrze z wewnątrz domu, jak i świeże z zewnątrz. To, które trafia z otoczenia, jest ogrzewane oraz dystrybuowane do wszystkich pomieszczeń. Powietrze zużyte jest z kolei odprowadzane poza dom.

Wentylacja mechaniczna sprawia zatem, że w domu mamy świeże powietrze. Co najważniejsze, jest ono pozbawione dwutlenku węgla, a także wirusów i bakterii. Dzięki temu, w starym budownictwie nie pojawia się wilgoć.

Montaż rekuperacji w starym budownictwie

Decydując się na wentylację mechaniczną w starym domu, musimy najpierw skupić się na jej projekcie. Wtedy będziemy wiedzieć, czy jest ona możliwa oraz jakie prace należy wykonać, aby cieszyć się rekuperacją.

Musimy pamiętać, że wraz z instalacją, pojawi się w naszym domu nowe urządzenie - rekuperator. Potrzebujemy więc znaleźć dla niego miejsce. Ponadto, do wszystkich pomieszczeń będą doprowadzone nowe kanały wentylacyjne. Wszystko po to, aby świeże powietrze było w całym domu.

Prace związane z wykonaniem wentylacji mechanicznej w starym domu dobrze jest przeprowadzić podczas remontu.

Podsumowanie

Wentylacja mechaniczna stała się domeną nowych budynków, tzw. energooszczędnych. Jednak jej montaż możliwy jest także w starszych domach. Zwłaszcza że rekuperacja oznacza dostęp do świeżego powietrza w budynku, bez konieczności otwierania okien. Tym samym rozwiązany zostanie problem z wilgocią, która zagraża naszemu zdrowiu