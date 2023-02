Prośba o świadkowanie - jak do tego podejść?

Elegancki zestaw prezentowy dla przyszłej świadkowej

Box prezentowy to kolejny oryginalny pomysł na prezent dla świadkowej. W skład prezentu najczęściej wchodzi satynowy szlafrok, mały szampan lub wino, czekoladowe cukierki, świece zapachowe, itp. Na rynku dostępne są zestawy prezentowe o różnej zawartości i ilości produktów, więc z łatwością możemy wybrać zestaw najbardziej pasujący do upodobań czy gustu świadkowej. Całość umieszczona jest najczęściej w eleganckim pudełku lub drewnianej skrzyneczce wypełnionej dekoracyjną wełną drzewną i płatkami róż. W boxach prezentowych prośba o świadkowanie umieszczona jest najczęściej na kartce, która zdobi wieczko pudełka. Całość prezentuje się niezwykle stylowo i elegancko. Box prezentowy to wyjątkowy prezent, który sprawi, że wybrana osoba z pewnością poczuje się wyjątkowo i zgodzi się na bycie świadkową.

Zdrapka z pytaniem o bycie świadkową

Prosząc bliską osobę na świadkową, możemy skorzystać z zaproszenia w formie zdrapki. Prośba taka najczęściej ma formę stylowej i eleganckiej kartki ze zdrapką, pod którą ukryte jest ważne pytanie, czyli... „Czy zostaniesz moją świadkową?". Atutem tej formy zapytania jest bardzo szeroki wybór wzorów, kolorów oraz możliwość personalizacji - możemy wybrać zdrapkę z kwiatową grafiką lub w geometryczne wzory, albo postawić na zdrapkę ze zdjęciem. W komplecie znajduje się z reguły koperta oraz coś do zdrapywania. Zdrapka to prosta, a jednocześnie oryginalna prośba o zostanie świadkową.

Delikatna biżuteria

Subtelną prośbą o świadkowanie może być również delikatna biżuteria w postaci wisiorka czy bransoletki - naczęściej wybierany jest motyw serca lub kamienie naturalne w delikatnych kolorach. Biżuteria z reguły umieszczona jest w kraftowym opakowaniu, do którego dołączona jest karteczka z prośbą o świadkowanie - wszystko tworzy uroczy zestaw. Tak wyjątkowa prośba z pewnością nie zostanie odrzucona, co więcej będzie stanowić miłą pamiątkę tego wydarzenia.