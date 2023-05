Przed podróżą do Kanady i USA warto zadbać o wizę.

Wizy do Kanady są niezbędne dla większości obywateli, którzy nie posiadają kanadyjskiego obywatelstwa lub stałego pobytu. Kanada wprowadziła system eTA (Elektroniczne Zgłoszenie Podróży), który umożliwia turystom i osobom podróżującym w celach biznesowych uzyskanie elektronicznej wizy. Wniosek o eTA można złożyć online, a proces jest zwykle szybki i prosty. Wystarczy wypełnić formularz, podać odpowiednie informacje, takie jak dane osobowe i informacje o podróży, oraz uiścić opłatę. Po zatwierdzeniu eTA jest ono związane z paszportem i ważne przez określony okres, zwykle do pięciu lat lub do momentu wygaśnięcia paszportu.Warto również zauważyć, że w przypadku niektórych rodzajów podróży, takich jak praca lub studia, mogą być wymagane dodatkowe wizy, na przykład wiza studencka lub wiza pracownicza.

Podobnie jak w przypadku Kanady, podróżujący do Stanów Zjednoczonych również muszą zwrócić uwagę na procedurę wizową. USA wprowadziły system ESTA (System Zgłoszeń Elektronicznych dla Podróżujących), który umożliwia obywatelom krajów uczestniczących w Programie Zwolnienia z Wiz (Visa Waiver Program) ubieganie się o wizę elektroniczną.Podróżujący, którzy są obywatelami krajów uprawnionych do Programu Zwolnienia z Wiz, mogą złożyć wniosek o ESTA online przed podróżą do USA. Proces jest wygodny i zwykle wymaga podania podstawowych informacji osobowych, danych paszportowych oraz odpowiedzi na pytania związane z historią podróży i przeszłością kryminalną. Po zatwierdzeniu ESTA jest ważne przez okres do dwóch lat lub do wygaśnięcia paszportu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.Warto pamiętać, że ESTA jest przeznaczone dla podróżujących w celach turystycznych, biznesowych lub medycznych, i ogranicza czas pobytu do 90 dni. W przypadku podróży w celach innym niż turystyka, biznes lub medycyna, mogą być konieczne tradycyjne wizy, takie jak wiza studencka, pracownicza czy wiza dla członków rodziny obywateli amerykańskich.

Podróże do Kanady i Stanów Zjednoczonych cieszą się ogromną popularnością wśród Polaków. Według danych statystycznych, rokrocznie tysiące Polaków odwiedza te kraje zarówno w celach turystycznych, jak i biznesowych, a także w celu odwiedzenia rodziny. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w 2020 roku Kanadę odwiedziło około 95 000 Polaków, a do Stanów Zjednoczonych udało się blisko 200 000 osób. Należy jednak pamiętać, że brak wymaganej wizy może stwarzać pewne problemy na granicy. Niewłaściwie przygotowana dokumentacja, w tym brak wymaganej wizy, może prowadzić do nieprzyjemnych sytuacji na granicy. W przypadku podróży do Kanady lub Stanów Zjednoczonych bez odpowiednich dokumentów, podróżny może zostać zatrzymany na lotnisku lub przejściu granicznym.